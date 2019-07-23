«Пусть Луизу защищает ее супруг»: общественник из Уфы решил отозвать адвокатов для кассирши, похитившей 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-23T09:50:14+03:00

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Уфимский общественник Азамат Галин принял решение: он отзывает адвокатов, нанятых им для кассирши из Башкирии, похитившей 25 миллионов. Об этом он сообщил в социальных сетях сразу после выхода эфира ток-шоу «Пусть говорят», в котором родные Марата Хайруллина обвинили его в давлении и провокации.

- Я принял решение расторгнуть соглашение с адвокатами Луизы Хайрулиной. Их об этом уведомил. Думаю, будет правильно если ее будет защищать сам Марат Хайруллин, - написал Азамат Галин.

Также общественник заявил, что намерен привлечь супруга кассирши за клевету в свой адрес. Ведь Марат Хайруллин, ранее утверждавший, что он заставлял свою жену в течение двух лет выносить деньги из банка, а потом проигрывал их на спортивном тотализаторе, резко поменял свои показания. Сейчас мужчина утверждает, что сделал это под давлением Азамата Галина и нанятых им адвокатов, и теперь очень жалеет о содеянном. Родные Марата Хайруллина подтверждают: сын никогда не был игроманом, а выносить деньги из банка долгое время попросту невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU