Адвокат объяснил, почему уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании, отпустили домой

История, в которой уфимская дознавательница обвинила троих своих коллег в изнасиловании, наконец, подходит к логическому завершению. Сейчас все трое экс-полицейских, обвиняемые в тяжком преступлении, находятся дома, где дожидаются суда. Расследование уголовного дела завершено, и до судебного заседания они останутся в домашних стенах. Но не стоит думать, что они живут у себя дома, как обычные люди – бывшие офицеры полиции имеют право общаться только с адвокатами и близкими родственниками. Даже скорую помощь им можно вызывать после того, как поставят в известность конвоиров.

Уфимский адвокат Роман Петров ответил на вопросы читателей, почему бывших полицейских за такое тяжкое преступление отпустили домой.

- Удивляться нечему, домой могут отпустить даже по тяжким статьям. Самая жесткая мера пресечения – это заключение под стражу. Оно предусматривается в двух случаях – когда лицо может скрыться, и когда лицо может оказать препятствие расследованию. В данной ситуации они не собирались скрываться, насколько я понимаю, они не теряют надежды, что их оправдают и восстановят их репутацию, к тому же все люди семейные, у них и дети, и жены. Следствие идет очень долго (шесть месяцев – Прим. ред.), значит, предварительно весь необходимый объем информации собран. Обвиняемые уже не могут воспрепятствовать следствию, например, надавить на свидетелей, чтобы те изменили показания, скрыть улики, потому что все это уже зафиксировано. Объем работы следователями уже проделан, и, так как они не представляют на сегодняшний день опасности, их отпустили домой. У следователей есть гарантии, что они не будут давить на потерпевшую и свидетелей. До этого были опасения, что обвиняемые, являясь сотрудниками МВД, могут повернуть следствие в другое русло через знакомых, через свои какие-то связи. Теперь этого уже нет, и они имеют полное право находиться дома.