Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, ещё в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах

31 Окт. 22:59 2018-10-31T23:25:37+03:00

Гузель С. только в этом году выпустилась из юридического института

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Грандиозный скандал на ровном месте вспыхнул в полиции Башкирии. Сразу три влиятельных начальника обвинены в групповом изнасиловании 23-летнего дознавателя. Девушка, которая менее полугода назад окончила юридический университет и устроилась на работу мечты, сейчас в слезах дает показания местным следователям.

А тем временем на помощь местным правоохранителям летит целая группа из главка МВД – такое дело нельзя спускать на тормозах.

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ КОШМАРОМ

Вторник, совершенно обычный рабочий день. Два старых и уважаемых офицера полиции 51-летний Эдуард М. и 50-летний Салават Г., которые нынче являются начальниками разных райотделов, решили, наконец, встретиться и вспомнить былое, потравить байки, обсудить последние новости, да и просто выпить за здоровье. В какой-то момент к ним в компанию также записался инспектор управления по миграции Уфимского района 34-летний Павел Я.

Павел Я.

Над местом для застолья также долго думать не стали и выбрали здание Управления по вопросам миграции МВД по Уфе. Удобно, здание в самом центре города, магазины рядом, да еще и сотрудницы новенькие прямо радуют глаз.

Вечер был идеальным. Достали бутылку, сначала по одной рюмочке, не закусывая, сразу по второй. Незаметно в течение пару часов они уже изрядно напились, и, как часто бывает в такой ситуации, захотелось приумножить веселья и разбавить компанию. В здании к тому моменту уже практически никого не оставалось, однако 23-летний дознаватель Гузель С. (имя изменено) до сих пор находилась на работе.

Офицеры, естественно, обрадовались и позвали красивую молодую девушку к себе в кабинет. Как утверждает сама потерпевшая, она даже не могла предположить, что ее там ожидает.

Стоит отметить, что Гузель выбрала работу в полиции не просто так, ее отец один из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе. Можно сказать, что пошла по его стопам и с детства находится в этой среде. Об этом обстоятельстве прекрасно знали в самом управлении, она не была рядовой сотрудницей. Наверное, именно поэтому девушка всегда чувствовала себя в полной безопасности и без тени сомнения поднялась к трем взрослым мужчинам.

Салават Г.

Однако количество выпитого алкоголя, как выяснилось, перевесило здравый рассудок. Мозги полицейских в этот момент отключились совсем, они принялись сначала грубо приставать к коллеге, а затем и вовсе срывать с нее форму. Дать отпор крепким мужчинам у хрупкой девушки не получилось. В групповом изнасиловании принимали участие все трое офицеров.

Осознание и ужас произошедшее пришло только на следующее утро. К тому моменту Гузель уже успела все рассказать папе и писала заявление в следственном комитете. К самим полицейским поспешили их же коллеги

ТРИ НАЧАЛЬНИКА

Все трое подозреваемых – известные и влиятельные в Башкирии полицейские. Причем коллеги в версию изнасилования не верят.

- Хороший товарищ, примерный сотрудник башкирской полиции, справедливый руководитель – все, что о нем могут сказать, - говорит об Эдуарде М. собеседник «Комсомолки», много лет проработавший с ним. - Никто из своих не сомневается, что половой акт или действия были. Но есть версия, что это произошло по обоюдному согласию девушки, а после того, как утром ей стало стыдно, появилась идея написать заявление, - продолжил собеседник

Известно, что с двумя своими коллегами Матвеев выпивал в этот день без повода. Один из них является начальником паспортно-визового сервиса, а второй начальником Кармаскалинского УВД.

Эдуард М.

Причем, интересно, что Салават Г. ранее трудился заместителем Эдуарда М., а будущая жертва в свое время работала под началом обоих насильников.

РОКОВАЯ КРАСОТКА

О самой виновнице скандала известно не так много: дочь высокопоставленного силовика, генерала ОМОН, красавица, отличница и гордость родителей. Вот только бывшие одногруппники девушки вспоминают, что с именем Гузель С. во времена учебы в Уфимском юридическом институте МВД связано несколько скандалов.

В частности, по уверению источника «КП - Уфа», знакомого с ситуацией, два года назад из-за обвинений в домогательствах уволили одного курсанта. Но тогда дело быстро замяли и не стали предавать широкой огласке общественности.

- Она всегда была заносчивая, высокомерная, кичилась высокопоставленным папашей, обещая, что, в случае чего, у всех будут огромные проблемы, – рассказывает источник. – Внимание парней тоже любила, но внешность у нее действительно эффектная, так что проблем с общением с противоположным полом никогда не было. За глаза ее называли «Шурыгина в погонах».

Утром девушка написала заявление

В июле этого года Гузель окончила УЮИ и стала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД по Башкирии.

- Все прекрасно знали, чья она дочь. Они же не идиоты, чтобы наброситься на нее и изнасиловать, - задается резонным вопросом собеседник «КП-Уфа». – Также интересно, как она вообще оказалась в их кругу? Вряд ли бы руководство стало употреблять алкоголь перед личным составом.

- Скорее всего, действительно пили вместе. А потом девушка просто не смогла сказать «нет», - высказывает свое мнение еще один собеседник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба следственного комитета по Башкирии:

Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия

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