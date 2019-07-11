Мужа кассирши из Салавата, похитившей 25 миллионов рублей, отпустили под домашний арест

Сегодня, 11 июля, в Орджоникидзевском районном суде по ходатайству следователей рассматривалась мера пресечения для Марата Хайруллина. Мужа знаменитой кассирши из Салавата, укравшей из банка 25 миллионов рублей, отпустили под домашний арест до сентября.

Если ранее Марат проходил по громкому уголовному делу всего лишь как свидетель, то после проведенной следователями проверки, муж Луизы Хайруллиной пошел как соучастник. Сейчас его обвиняют в краже в особо крупном размере.

- По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания, - рассказали в пресс-службе МВД по РФ.

Впрочем, супруг Луизы и не скрывал своей причастности к похищению миллионов: в эфире федерального ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Марат Хайруллин чистосердечно признался, как в течение долгого времени заставлял супругу выносить деньги из банка, а потом спускал их на спортивных тотализаторах. Рассказать всю правду мужчина решил, чтобы помочь Луизе – он попросил у россиян «скинуться копеечкой» и возместить ущерб банку в надежде на смягчение наказания.

Напомним, Луизу Хайруллину, сбежавшую вместе с семьей с миллионами «Россельхозбанка», задержали 4 июля в Казани на съемной квартире. Она скрывалась более месяца. Её привезли в Уфу и допрашивали в Главном следственном управлении, после чего перевели в СИЗО. Накануне в аэропорту задержали её мужа Марата как соучастника супруги. Он вернулся после эфира на ток-шоу, где просил неравнодушных жителей собрать деньги. Ранее муж Луизы признался, что его жена выносила деньги в течение полутора лет. Он сам заставлял её делать это.

Также сегодня утром, 11 июля, Верховный суд Башкирии отклонил ходатайство адвокатов Луизы Хайруллиной по поводу изменения ей меры пресечения и оставил ее под арестом до 2 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719512" frameborder="0"></iframe> Видео задержания Марата Хайруллина.

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