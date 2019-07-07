2019-07-07T10:32:44+03:00
Общество

«Пострадают твои дети»: уфимцу, нашедшего адвоката для Луизы Хайруллиной, поступают угрозы

От Азамата Галина требуют отозвать защитника
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Азамат Галин твердо намерен помочь кассиру ради ее маленьких дочерейАзамат Галин твердо намерен помочь кассиру ради ее маленьких дочерейФото: Рустем АХУНОВ
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Лишь только защелкнулись наручники на запястьях 35-летней кассирши из Салавата, которая присвоила 25 миллионов, как ей уже нашли достойного защитника. Уфимский общественник Азамат Галин с самого начала заявил, что лично найдет и оплатит услуги адвоката для Луизы Хайруллиной, и свое слово сдержал. Теперь защищать услуги беглянки будет адвокат Фаниль Ишкильдин, которого сам Азамат Галин называет «опытным и грамотным». Луиза Хайруллина, которая сейчас находится в следственном изоляторе, уже дала свое согласие.

Вот только самому общественнику стали поступать странные угрозы. Некий мужчина оставил для Азамата Галина послание в соцсетях, где потребовал отозвать адвоката, иначе против него самого будет возбуждено уголовное дело. Автор послания даже намекнул на расправу над детьми общественника.

- Сообщи журналистам, и пострадают твои дети. Мужчина ты умный. Прими правильное решение и живи спокойно, - написал некий А.К.

Впрочем, самого Галина по всей видимости такие послания от злопыхателей не пугают, он твердо намерен помочь женщине ради ее маленьких дочек, которые испытывают сильный стресс от происходящего. Также общественнику поступает множество благодарностей от простых и неравнодушных жителей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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