Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, оставили под стражей

Не утихает скандал вокруг истории, в которой 23-летняя дознавательница Гузель С. обвинила троих своих коллег в изнасиловании. На неделе в Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователей о продлении срока ареста фигурантам уголовного дела, поскольку расследование резонансного дела еще не закончилось. Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева оставили под стражей еще на два месяца, до 30 апреля.

«ПУСТЬ ИМ БУДЕТ СТЫДНО»

В понедельник, 25 февраля, решили судьбу Эдуарда Матвеева, бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району.

Экс-полицейского привезли в здание суда на автозаке утром. В этот раз Матвеев не стал скрываться от журналистов, как ранее он это делал, и даже пообщался с ними, ответив на интересующие публику вопросы. Бывший страж порядка уверен в своей невиновности и считает, что его подставили.

- Надеюсь, что справедливость восторжествует, - открыто и довольно громко отвечает Матвеев на вопросы корреспондентов в коридоре суда. – Если правда она есть, то все будет хорошо.

На вопрос «Что бы вы хотели сказать потерпевшей», мужчина ответил, что Бог видит все.

- Пусть им будет стыдно. Тем, кто подставил, - продолжает Эдуард.

Поддержать Матвеева пришли друзья и коллеги, которые выкрикивали «Держись, брат!», «Ты должен быть на свободе! Это все беспредел и 37-й год какой-то!», когда его вели по коридору.

- У них нет никаких доказательств, - бросил корреспонденту «КП-Уфа» Эдуард Матвеев. - Это настоящая подстава! Я сижу не за что.

«ЖЕНУ НЕ БРОСАЙТЕ!»

Такая же участь ждала Салавата Галиева. Отметим, что во время заседания в здании суда были предприняты усиленные меры безопасности. Галиева вели как особо опасного преступника, разогнали всех людей с этажа. Родственников и журналистов не подпускали к обвиняемому. Собравшиеся смогли лишь выкрикнуть пару фраз в его сторону.

Галиев попросил своих друзей не бросать его женуФото: Павел КРАЙНОВ

После того, как решение объявили, целая толпа друзей и родных провожала Галиева в автозак.

- Держись, брат! – кричали ему поддерживающие.

- Буду, - отвечает тот. – Альбину (жену – Прим.ред.) не бросайте!

«ОТПУСТИТЕ МЕНЯ К ДЕТЯМ»

Продление ареста Павла Яромчука должны были рассмотреть 26 февраля, его, как и положено, привезли в здание суда, но после заседания объявили – дело рассмотрим завтра. Такое решение принял судья Ришат Габдрахманов после ознакомления с новыми материалами дела.

Адвокат обвиняемого Наиль Багаутдинов в разговоре с журналистами заявил, что на этот раз у судьи возникли дополнительные вопросы к следователям. Защита бывшего полицейского настаивает на изменении меры пресечения, ведь Павел Яромчук серьезно заболел. У обвиняемого, якобы, обнаружилась опухоль мозга.

- Следователя попросили предоставить сведения из следственного изолятора, может ли он вообще содержаться там с его заболеванием. То есть, наши справки, которые мы предоставили, видимо, заставили судью задуматься, - заявил адвокат.

Но решение все-таки вынесли не в пользу Яромчука. Доводы защиты признали несостоятельными, и меру пресечения оставили без изменений – до 30-го апреля он тоже будет находиться в СИЗО.

Перед заседанием в коридоре он заявил, что никакой связи с коллегой у него не было, а также добавил, что чувствует себя не ладно. В зале заседания Яромчук попросил судью отпустить его домой к детям. Свою вину экс-полицейский, как и остальные двое его коллег, не признает. На вопрос журналистов, что он будет делать, если его выпустят, он ответил, что поедет к детям. После оглашенного решения Павел кричал на весь коридор, что разочарован в правосудии.

О том, будет ли дело передано в суд к 30 апреля пока неизвестно – следственный комитет хранит упорное молчание.

В зале суда Павел Яромчук просил отпустить его к детямФото: Павел КРАЙНОВ

КСТАТИ

Защита экс-майора Павла Яромчука, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней дознавательницы, считает несправедливым продление ему ареста. Адвокат бывшего полицейского Наиль Багаутдинов заявил, что суд вовсе не принял во внимание состояние его здоровья.

- В конце прошлого года мы полтора месяца добивались, чтобы ему сделали МРТ. А когда суд потребовал справку, которая могла бы ответить на вопрос, может ли Павел содержаться в СИЗО, следователи собрали целый консилиум врачей. Естественно, результаты медосмотра оказались не в пользу моего клиента – мы совершенно не удивлены, - заявил адвокат.

Напомним, в минувшую среду Советский районный суд Уфы продлил арест Павлу Яромчуку еще на два месяца. Днем ранее у судьи возникли вопросы по состоянию его здоровья, и он потребовал от следствия предоставить справку, которая ответит на вопрос: можно ли его отпустить под домашний арест. Согласно этому документу с бывшим полицейским все в порядке.

-Мы будем обжаловать его арест в Верховном суде, так как считаем, что есть угроза его здоровью, - отметил Наиль Багаутиднов.

Напомним, в конце прошлого года адвокаты Павла Яромчука заявили, что у него обнаружена доброкачественная опухоль мозга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомолке» стало известно, для чего жертва пытается взыскать 100 миллионов с обвиняемых.

Как рассказал адвокат Наиль Багаутдинов в беседе с «КП-Уфа», пострадавшая пожаловалась, что после того, как история получила огласку, она не сможет ни жить, ни работать в Башкирии.

- Главный мотив иска в том, что ей испортили жизнь журналисты. Из-за этого она не может жить и работать здесь, - говорит Багаутдинов.

Напомним, что 23-летняя дознавательница написала заявление на своих коллег, что те поочередно и одновременно ее изнасиловали в стенах отдела миграционной службы в ночь на 30 октября. Подозреваемых сразу же взяли под стражу и с позором уволили с органов внутренних дел. Через несколько месяцев такая же участь ждала Гузель. После внутренней проверки ее не стали оставлять в должности.