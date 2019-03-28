Появились фотографии состояния роддома в Башкирии, в котором врачи рассмеялись над своей зарплатой

Накануне стало известно о передаче единственного роддома в Салавате обратно под крыло минздрава Башкирии. Речь о том самом, в котором медики рассмеялись над докладом директора о средних зарплатах сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699448" frameborder="0"></iframe> В Башкирии врачи рассмеялись после доклада директора о своей «средней зарплате».

Эксперимент по его передаче в частные руки, по сути, был признан провальным. О том, что медучреждение вновь станет государственным, рассказала на своей странице в соцсетях вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова.

Концессия не помогла единственному роддому в Салавате

«Комсомолка» решила узнать, в каком сейчас состоянии находится медучреждение. Благо, пользователи сети неоднократно публиковали снимки роддома и жаловались на отвратительное состояние коридоров, палат и процедурных кабинетов.

На снимках видно, что полы, стены и потолки учреждения находятся либо в аварийном, либо предаварийном состоянии. Коммуникации проржавели, побелка сыпется с потолка, плитка на стенах и полах превратилась в крошево.

Роженицы неоднократно жаловались на состояние палат

Многие жители Салавата изначально были против того, чтобы роддом передавали в частные руки. Соглашение о концессии между башкирскими властями и коммерческой фирмой «Генус» было заключено в декабре 2017 года. По его условиям арендатор должен был сделать там капитальный ремонт, но, похоже, этого так и не произошло.

Салаватцы были недовольны передачей роддома в частные руки

После того, как роддом передали в концессию, местные жители стали жаловаться на подорожание некоторых медицинских услуг, а медики – на условия труда. Из-за того, что врачам запретили брать положенные по закону отгулы, а также исчезли льготы при выходе на пенсию, многие предпочли уволиться.

Проблемы в медучреждении начались задолго до передачи в частные руки

Ранее «Комсомолка» уже писала о состоянии еще одного медицинского учреждения в Салавате – городской поликлиники №1. Одно из старейших учреждений также находится в плачевном состоянии. В конце прошлого года на этот факт обратил внимание теперь уже бывший мэр Салавата, но сделал это как-то странно. Он потребовал от заведующей поликлиникой разобраться с очередями, которых и так не было, а начмед городской больницы и вовсе потребовала делать уколы пациентам прямо в кабинетах, нарушая все санитарные нормы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/684168" frameborder="0"></iframe> Заведующая поликлиникой в Салавате показывает состояние здания.

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