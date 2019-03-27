2019-03-27T12:02:56+03:00
Общество

Врачей, которые рассмеялись над официальными цифрами зарплат, начали прессовать на работе

Докторам начали отказывать в отгулах
Эльвина АПАРИНАЯна БАЗЕКИНА
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Врачи рассмеялись и захлопалиВрачи рассмеялись и захлопали
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Стали известны новые подробности громкой истории, которая произошла в Салавате, когда врачи рассмеялись и принялись аплодировать, услышав размер своей официальной зарплаты. Медики на анонимных условиях рассказали «Комсомолке», что их начали прессовать и давить на них.

- Нашему доктору отказали в отгуле. Это как раз было после того, как произошел инцидент. Врачу сказали, что он, якобы, должен был отгулять этот день еще в том году. Вот таким образом они начали нас травить, прессовать. Они будут это делать постоянно теперь, пока мы полностью не перейдем в государство. Мы уже это испытали на себе, - прокомментировала «Комсомольской правде – Уфа» врач акушер-гинеколог.

Эту информацию подтвердил и сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

- Действительно, одной из активных участниц сопротивления и члену нашего профкома, у которой был выходной день в виде отгула, позвонил начальник отдела кадров и потребовал вернуться на рабочее место, заявив, что свой отгул она должна была взять еще в 2018 году. Мы считаем, что данную ситуацию можно расценивать как метод давления на сотрудников роддома. Мы проанализируем эту ситуацию с юридической точки зрения и, конечно, не дадим никого в обиду. У нас очень сильный профсоюз, и если работодатель попытается давить на сотрудников, то будут предприняты соответствующие меры, - уточнил Андрей Коновал.

Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

"СИТУАЦИЯ С ВРАЧАМИ ПРОСТО КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ"

Также в ряде СМИ сегодня была опубликована информация, что после громких оваций во время собрания из медучреждения уволились 14 человек. Однако медики нам это не подтвердили.

- Я тоже это прочитала, написала коллегам в чат, мол, что, кто-то уволился что ли? Те сказали, что нет. Информация на самом деле правильная, но она не связана с этим инцидентом. Врачи уволились после того, как роддом перешел в частные руки – у нас упали зарплаты, не идет медицинский стаж, нет выслуги, пенсионного обеспечения, льготного отпуска, больничных, выплат по вредности. Специалисты, которые уволились уехали в Москву, Санкт-Петербург. В понедельник утром заявление на увольнение по собственному желанию написала также еще один врач, но это тоже не связано с инцидентом, - сообщила собеседница.

Сопредседатель медицинского профсоюза Андрей Коновал рассказал, что несколько дней назад было написано более 30 заявлений об увольнении по собственному желанию. Сотрудники писали заявления об увольнении в знак протеста против решения правительства, что роддом остается в руках концессионеров, поскольку не видели для себя иного выхода. На встрече с профсоюзом медиков попросили не горячиться и не передавать заявления в отдел кадров, а хотя бы дождаться реакции работодателей по итогам совещания с членом СПЧ.

- Однако часть сотрудников, около 14, все же уволились. И в роддоме действительно теперь катастрофическая ситуация с врачами. На шесть предписываемых неонатологов работает только один. Некоторые уже уволившиеся сотрудники из гуманистических соображений приходили на ночные дежурства, чтобы прикрыть дыры, потому что действительно жаль наших пациенток. Некоторые сотрудники выходили на работы прямо из больничного. Из-за реального кадрового дефицита роддом просто не справлялся с такой нагрузкой своими силами. Мы даже готовили уведомление о проведении митинга на 6 апреля, но вчера вечером стало известно, что концессионное соглашение будет разорвано, и роддом обратно передадут городской больнице, - рассказал "Комсомольской правде - Уфа" Андрей Коновал.

Напомним, что в понедельник директор роддома Айгуль Фатыхова назвала средние зарплаты врачей и медсестер. Все присутствующие громко рассмеялись и разразились овациями, а кто-то и вовсе с сарказмом подметил: «Хорошая зарплата!».

Женщина отметила, что у врачей в роддоме зарплата – 61,2 тысячи, у неонатолога – 66,5, у акушера – 35,5, у детских медсестер – 29,5, у младшего медперсонала – 21,3, - объяснила членам комиссии Фатахова.

«Комсомолке» удалось выяснить, какие же на самом деле в роддоме зарплаты.

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

- Санитарки у нас получают 7-9 тысяч рублей, и то если берут дополнительную работу: полы, к примеру, выходят мыть в две смены. Медсестры у нас получают от 10 до 24 тысяч, опять-таки зарплата зависит от объема работы. Врач, который работает на одной ставке, получает всего 17 тысяч. А те, кто трудится сразу на трех-четырех ставках, у тех, да - выходит около 60 тысяч рублей. Но это означает, что медик дома не бывает, - рассказала собеседница.

Как и следовало ожидать, цифр, которые назвал директор, нет и в помине. Более того, «Комсомольской Правде - Уфа» удалось раздобыть реальные расчетки работников роддома за февраль 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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