Стало известно, сколько на самом деле зарабатывают врачи из Башкирии, которые рассмеялись от официальных цифр

Башкирия в очередной раз прославилась на всю страну, когда директор роддома Салавата Альбина Фатахова назвала зарплаты врачей Совету по правам человека.

Услышав цифры, медики громко рассмеялись. Женщина отметила, что средняя зарплата врачей в их организации - 61,2 тысячи рублей. У неонатологов чуть выше - 66,5 тысяч, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, а у младшего медицинского персонала – 21,3. Видеозапись заседания появилась в социальных сетях. На записи слышно, что кто-то иронично заметил, мол «хорошая зарплата».

«60 ТЫСЯЧ ВЫХОДИТ У ТЕХ, КТО ДОМА НЕ БЫВАЕТ»

«Комсомолке» удалось связаться с сотрудницей больницы, которая сейчас в отпуске, и узнать, какие же на самом деле в роддоме зарплаты.

- Санитарки у нас получают 7-9 тысяч рублей, и то если берут дополнительную работу: полы, к примеру, выходят мыть в две смены. Медсестры у нас получают от 10 до 24 тысяч, опять-таки зарплата зависит от объема работы. Врач, который работает на одной ставке, получает всего 17 тысяч. А те, кто трудится сразу на трех-четырех ставках, у тех, да - выходит около 60 тысяч рублей. Но это означает, что медик дома не бывает, - рассказала собеседница.

Как и следовало ожидать, цифр, которые назвал директор, нет и в помине. Более того, «Комсомольской Правде - Уфа» удалось раздобыть реальные расчетки работников роддома за февраль 2019 года.

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

«МОЯ ЗАРПЛАТА – КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

Ситуацию прокомментировал директор Альбина Фатыхова. Женщина отметила, что это средняя зарплата.

- Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше. Они прекрасно знают, получают ежемесячно расчетки. Там все написано, за что они получили, сколько они отработали, - рассказала она "Говорит Москве".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699339" frameborder="0"></iframe> Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

Называть максимальные и минимальные зарплаты она отказалась, а также назвала информацию о своей зарплате конфиденциальной.

- Сотрудник, если захочет, возьмет свою расчетку и расскажет, а я только со своими сотрудниками могу беседовать. Нет, я не собираюсь называть свою зарплату, это - коммерческая тайна, - говорит Фатыхова.

Реакцию врачей на собрании перед членом СПЧ Фатыхова назвала «выступлением на публику».

- Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель, - подытожила женщина.

Директор роддома Альбина Фатыхова

ВЕЗДЕ ПРИМЕРНО ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ

Забавную историю прокомментировал и сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал, в который вступили медики салаватского роддома:

- Я был на этой встрече в Салавате. Наверное, такая реакция людей, она естественна, - рассказал он «Комсомолке». - Люди были шокированы прозвучавшими цифрами. Такая ситуация характерна не только для роддома в Салавате. Сейчас я общаюсь с медиками Уфы – фельдшерами выездных бригад, медсестрами, врачами. Они рисуют примерно ту же ситуацию. Например, главный врач уфимской скорой помощи Марат Зиганшин озвучил одни цифры, при нем встала врач реанимационной бригады и сказала, что работает в скорой помощи уже 40 лет, у нее сейчас 1,75 ставки и она получает 51 тысячу рублей. Хотя сам Зиганшин говорил, что средняя зарплата по врачам 70 тысяч рублей. Вот вам пример – человек работает почти на две ставки и получает 51 тысячу рублей. А ведь кто-то работает и на одну ставку! Чтобы вышли средние 70 тысяч рублей нужно работать на три ставки.