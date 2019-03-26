2019-03-26T16:38:07+03:00
Общество

Стало известно, сколько на самом деле зарабатывают врачи из Башкирии, которые рассмеялись от официальных цифр

Члену Совета по правам человека директор медучреждения назвала заоблачные цифры, которым медики зааплодировали [видео]
Рустем АХУНОВЭльвина АПАРИНА
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Реакцию врачей директор роддома назвала спектаклемРеакцию врачей директор роддома назвала спектаклем
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Башкирия в очередной раз прославилась на всю страну, когда директор роддома Салавата Альбина Фатахова назвала зарплаты врачей Совету по правам человека.

Услышав цифры, медики громко рассмеялись. Женщина отметила, что средняя зарплата врачей в их организации - 61,2 тысячи рублей. У неонатологов чуть выше - 66,5 тысяч, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, а у младшего медицинского персонала – 21,3. Видеозапись заседания появилась в социальных сетях. На записи слышно, что кто-то иронично заметил, мол «хорошая зарплата».

«60 ТЫСЯЧ ВЫХОДИТ У ТЕХ, КТО ДОМА НЕ БЫВАЕТ»

«Комсомолке» удалось связаться с сотрудницей больницы, которая сейчас в отпуске, и узнать, какие же на самом деле в роддоме зарплаты.

- Санитарки у нас получают 7-9 тысяч рублей, и то если берут дополнительную работу: полы, к примеру, выходят мыть в две смены. Медсестры у нас получают от 10 до 24 тысяч, опять-таки зарплата зависит от объема работы. Врач, который работает на одной ставке, получает всего 17 тысяч. А те, кто трудится сразу на трех-четырех ставках, у тех, да - выходит около 60 тысяч рублей. Но это означает, что медик дома не бывает, - рассказала собеседница.

Как и следовало ожидать, цифр, которые назвал директор, нет и в помине. Более того, «Комсомольской Правде - Уфа» удалось раздобыть реальные расчетки работников роддома за февраль 2019 года.

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

«МОЯ ЗАРПЛАТА – КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

Ситуацию прокомментировал директор Альбина Фатыхова. Женщина отметила, что это средняя зарплата.

- Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше. Они прекрасно знают, получают ежемесячно расчетки. Там все написано, за что они получили, сколько они отработали, - рассказала она "Говорит Москве".

Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

Называть максимальные и минимальные зарплаты она отказалась, а также назвала информацию о своей зарплате конфиденциальной.

- Сотрудник, если захочет, возьмет свою расчетку и расскажет, а я только со своими сотрудниками могу беседовать. Нет, я не собираюсь называть свою зарплату, это - коммерческая тайна, - говорит Фатыхова.

Реакцию врачей на собрании перед членом СПЧ Фатыхова назвала «выступлением на публику».

- Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель, - подытожила женщина.

Директор роддома Альбина Фатыхова

Директор роддома Альбина Фатыхова

ВЕЗДЕ ПРИМЕРНО ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ

Забавную историю прокомментировал и сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал, в который вступили медики салаватского роддома:

- Я был на этой встрече в Салавате. Наверное, такая реакция людей, она естественна, - рассказал он «Комсомолке». - Люди были шокированы прозвучавшими цифрами. Такая ситуация характерна не только для роддома в Салавате. Сейчас я общаюсь с медиками Уфы – фельдшерами выездных бригад, медсестрами, врачами. Они рисуют примерно ту же ситуацию. Например, главный врач уфимской скорой помощи Марат Зиганшин озвучил одни цифры, при нем встала врач реанимационной бригады и сказала, что работает в скорой помощи уже 40 лет, у нее сейчас 1,75 ставки и она получает 51 тысячу рублей. Хотя сам Зиганшин говорил, что средняя зарплата по врачам 70 тысяч рублей. Вот вам пример – человек работает почти на две ставки и получает 51 тысячу рублей. А ведь кто-то работает и на одну ставку! Чтобы вышли средние 70 тысяч рублей нужно работать на три ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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