В Башкирии заведующую поликлиникой хотят уволить за отказ нарушить санитарные нормы

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-27T16:03:47+03:00

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Накануне в башкирском городе Салават произошел нешуточный скандал. В одну из старейших поликлиник при городской больнице №1 еще в октябре уходящего года приехал мэр и потребовал изменить несколько незыблемых правил. Заведующая медучреждением выступила резко против, но ей сделали выговор.

Историей довольно быстро заинтересовались блогеры. Они пришли в здание поликлиники и ужаснулись: ремонта там не было много лет, а процедурный кабинет и вовсе находится в плачевном состоянии!

По словам завполиклиникой Венеры Акимовой, сейчас забор крови в учреждении происходит в двух кабинетах, очередей там нет. Но мэр Салавата все же потребовал ускорить процесс приема.

-17 октября, когда глава города в первый раз приехал к нам, вместе с начмедом Гузель Байбулатовой. Тогда была допущена такая фраза: «Чтобы народу было меньше, пусть антибиотики пациентам участковые медсестры делают в кабинетах». Это же грубое нарушение санитарных норм! У меня, естественно, вырвалось возмущение, может быть, я не сдержалась. Что совсем с СанПиНами не знакомы? За это получила замечание, - говорит Акимова.

Полная версия общения блогеров с заведующей есть на видео.