Врачи из Башкирии рассмеялись, узнав официальный размер своей зарплаты

Сотрудники салаватского роддома рассмеялись, услышав официальные данные о размере заработной платы, которую они якобы получают.

История началась с того, что в Уфу приехал Совет по правам человека. Главным поводом для них стали проблемы Сибая - город уже несколько месяцев находится на гране экологической катастрофы из-за дымящейся руды в карьере. Между тем, представители комиссии решили проверить, как в Башкирии обстоят дела и с другими вопросами. Например, с зарплатами медиков. Гости из Москвы заехали в Салаватский роддом.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Видеозапись беседы руководителя роддома Альбины Фатаховой и члена совета по правам человека Натальи Евдокимовой появилась в интернете. В актовом зале роддома присутствии многочисленные врачи и медсестры.

- У врачей в роддоме зарплата – 61,2 тысячи, у неонатолога – 66,5, у акушера – 35,5, у детских медсестер – 29,5, у младшего медперсонала – 21,3, - объяснила членам комиссии Фатахова.

После этого в зале прозвучал громкий смех всех присутствующих работников. Люди были поражены статистикой, которую решили показать гостям из Москвы. Кто-то даже начал хлопать в ладоши и свистеть. По всей видимости, эти цифры слишком далеки от реальности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699339" frameborder="0"></iframe> Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

- Да, хорошие у нас зарплаты! – выкрикнул кто-то из толпы медиков.

Мы, на условиях анонимности, связались с одним из сотрудников роддома, чтобы узнать, сколько действительно получают медики.

- Санитарки получают по 7-9 тысяч, если они берутся за дополнительную работу, медсестры 10 до 24, врач на одной ставке получает 17 тысяч, врачи на трех ставках, конечно, могут получать 60 тысяч. Но тут приходится буквально жить на работе. Времени совсем не остается.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ

Напомним, что сейчас единственный роддом Салавата переживает не самые лучшие времена. Дело в том, что в августе медицинское учреждение, вместе с всеми корпусами и сотрудниками, передали в частные руки. Инициативу одобрили в правительстве республики.

Заплаты медсестер не превышают 10 тысяч рублей

Согласно условиям концессионной программы, новые владельцы должны будут в течение 23 лет вложить в роддом порядка 280 миллионов рублей. Средства потратят на ремонт и обновление медицинской техники. Выгоду инвестор планирует получать от оказания платных услуг. Но что-то в этой истории пошло не так.

Во-первых, такие глобальные изменения не вдохновили 410 работников роддома. По сути, их никто не спрашивал, хотят ли они работать по новым правилам. Тонкостей в этом деле много. Например, медики, работающие в государственных больницах, получают определенные льготы и преференции. Они могут раньше выйти на пенсию. Работники частных больниц (коим и стал в итоге роддом вместе с сотрудниками), на эти бонусы рассчитывать не могут.

Во-вторых, почти 400 жительниц Салавата, работающих в системе ФСИН и МВД (город окружен несколькими колониями), остались без медицинской помощи. Здесь вновь свою роль сыграл статус роддома. Дело в том, что сотрудники силовых структур не могут получать помощь в частных лечебницах.

Масла в огонь подлила и риторика Радия Хабирова – он строго запретил вот так просто передавать частным инвесторам больницы и роддома.

Дошло до того, что в январе 2019 года в новом руководстве роддома заявили, что они готовы разорвать все отношения с правительством республики. Член совета директоров компании «Медма» Булат Магадеев заявил, что лечебное учреждение постоянно находится под пристальным вниманием СМИ и проверяющих органов.

Впрочем, в конце февраля 2019 года новому руководству республики и медицинской компании удалось найти компромисс. Инвестор продолжил исполнять свои обязательства, а в правительстве республики им будут оказывать необходимую помощь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В середине марта 2019 года судебные приставы Башкирии опечатали несколько помещений салаватского роддома. Сделали они это по решению суда, который признал, что в помещениях есть некоторые нарушения. Впрочем, назвать их совсем уж критичными сложно – где-то пахло краской, где-то не было документов о помывке комнат, а отделении патологии новорожденных не были изолированы. В самом роддоме объяснили, что действия суда и приставов никак не повлияли на работу остальных помещений больницы.