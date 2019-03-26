В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

В Башкирии продолжают обсуждать нашумевшее видео со встречи сотрудников салаватского роддома с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Напомним, что когда директор роддома Альбина Фатыхова назвала средние зарплаты врачей и медсестер, все присутствующие громко рассмеялись и разразились овациями, а кто-то и вовсе с сарказмом подметил: «Хорошая зарплата!»

«ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ ЗАВИСЯТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ ПЛАНА»

Директор перинатального центра Альбина Фатыхова прокомментировала «Комсомольской правде - Уфа», откуда взялись цифры, озвученные на встрече медиков с членом Совета по правам человека.

Директор салаватского роддома Альбина Фатыхова

- В связи с опубликованным видео, которое было записано на встрече коллектива АНО «Перинатальный центр» с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой разъясняем: цифры, звучащие на встрече - это официальные данные о средних заработных платах наших сотрудников. В эти показатели не входят доходы руководителей. Тем медицинским работникам, которые выполняют все поставленные перед ними задачи, заработная плата начисляется выше. Ведь не секрет, что зарплаты наших сотрудников зависят от выполнения ими плана и запланированных объемов работы. За январь и февраль на оплату труда было направлено 24 миллиона рублей, из которых на руки получили 17 миллионов, а семь миллионов ушли на налоги. И это 83 процента от поступивших средств ОМС. Зарплату все получают вовремя и без задержек. По закону о персональных данных мы, естественно, не можем публично раскрывать информацию по оплате труда каждого работника в отдельности. Но это абсолютно прозрачные данные для проверяющих. Отчеты по ним находятся и в Правительстве республики, и в Министерстве здравоохранения региона, и в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, - пояснила Альбина Фатыхова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699448" frameborder="0"></iframe> В Башкирии врачи рассмеялись после доклада директора о своей «средней зарплате».

«ВРАЧ НА ОДНОЙ СТАВКЕ ПОЛУЧАЕТ ВСЕГО 17 ТЫСЯЧ»

Как и следовало ожидать, многие медики остались недовольны тем, что озвученные цифры не соответствуют реальности. Например, согласно официальным данным, средняя зарплата врача в роддоме составляет 61,2 тысячи рублей. Неонатологи получают 66,5 тысяч, акушерки – 35, 4, а детские медсестры и младший медицинский персонал – 29, 5 и 21,3 тысячи рублей соответственно.

Вот только сотрудники роддома, с которыми удалось поговорить «Комсомольской правде», заявляют: такие деньги можно заработать, только если жить на работе.

Акушерка получает чуть больше 10 тысяч рублей

У сестры хозяйки зарплата почти 15 тысяч рублей

Медицинская сестра процедурной за месяц получает также меньше 15 тысяч рублей

- Врач, который работает на одной ставке, получает всего 17 тысяч. А те, кто трудится сразу на трех-четырех ставках, у тех выходит около 60 тысяч рублей. Но это означает, что медик дома не появляется, - рассказала одна из сотрудниц роддома.

Разлетевшиеся по соцсетям зарплатные квитки подтверждают: средняя зарплата медсестры – меньше 15 тысяч рублей, а акушерка и вовсе получает около 10 тысяч в месяц.

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