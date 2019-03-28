Руководство роддома в Башкирии раскрыло минимальные и максимальные зарплаты своих врачей

Не утихает скандал вокруг истории, в которой врачи салаватского роддома посмеялись над своей официальной зарплатой. Несмотря на то, что медики выслали «Комсомолке» свои расчетки, и вся республика их увидела, концессионеры продолжают утверждать, что названные цифры в ходе встречи коллектива с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека верные.

- Они (зарплаты – Прим.ред.) варьируются в зависимости от месяца: на размер оплаты труда влияет напряженность труда, количество рабочих и праздничных дней, планы работы, нахождение на больничном листе, обучение и другие показатели, - прокомментировал пресс-секретарь организации.

В распоряжении «Комсомолки» появился диапазон всех официальных зарплат, их предоставило руководство родильного дома №1.

Зарплата врачей (начисления до удержания НДФЛ):

За январь: min 18 527 - max 106 748 рублей;

За февраль: min 24 442 рублей - max 95 242 рублей.;

Зарплата медсестер (начисления до удержания НДФЛ):

За январь min 14 264 - max 41 849 рублей;

За февраль min 13 813 - max 34 432 рублей;

Зарплата акушерок (начисления до удержания НДФЛ):

За январь min 15 473 - max 53 877 рублей;

За февраль min 10 735 - max 47 417 рублей;

Зарплата младшего медицинского персонала (начисления до удержания НДФЛ):

За январь min 14 806 рублей - max 25 674 рублей;

За февраль min 12 972 - max 16 928 рублей.

Директор салаватского роддома Альбина Фатыхова. Именно она озвучила официальные цифры по зарплате на встрече.

ПОЧЕМУ РОДДОМ ВНОВЬ ПЕРЕХОДИТ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА?

Напомним, что из-за разгоревшегося скандала роддом решили передать обратно в государственную собственность.

Ранее врио вице-премьера Ленара Иванова комментировала, что к такому решению чиновников подтолкнули низкие зарплаты, проблемы с пенсионным обеспечением и отсутствие ремонта.

- В результате мы приняли решение разорвать концессионное соглашение с инвестором. Роддом будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы, - рассказала чиновница.

Передачу роддома прокомментировали и сами концессионеры. Они отметили, что обоюдное решение о переходе роддома было принято 26 марта.

- За время работы инвестором были закуплены 25 единиц оборудования на общую сумму 40,9 млн рублей. Из них 22 введено в эксплуатацию. Установлено дополнительное лабораторное оборудование, которое позволило проводить более 90% исследований в собственных лабораториях.

Деятельность в первую очередь была направлена на улучшение медицинской помощи населению, подтверждением чего является отсутствие младенческой и материнской смертности по итогам 2018 г. Так же увеличилось время приема пациентов в Женской консультации до 20.00 ежедневно по будням (ранее было до 18.00) и до 14.00 по субботам (ранее этого не было), - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь.

«Частники» также отметили, что никаких массовых заявлений об увольнении в адрес директора, о котором говорят СМИ, от сотрудников роддома не поступало.

Многие медики роддома вступили в профсоюз и самостоятельно боролись за свои права

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Отметим, что борьба сотрудников роддома с руководством началась еще в августе 2018 года, когда медицинское учреждение, вместе со всеми корпусами и сотрудниками, передали частникам.

Согласно условиям договора, новые владельцы должны были в течение 23 лет вложить в роддом порядка 280 миллионов рублей – сделать ремонт и обновить медицинское оборудование. Выгоду же инвесторы планировали получать путем оказания платных услуг.

Но такие глобальные изменения не вдохновили работников роддома. По сути, их никто не спрашивал, хотят ли они работать по новым правилам. А стоило, так как это привело к настоящей войне медиков с новым руководством.

Причин недовольства было много. Во-первых, медики, работающие в государственных больницах, получают льготы и могут раньше выйти на пенсию. Работники частных больниц на эти бонусы рассчитывать не могут. Во-вторых, почти 400 жительниц Салавата, работающие в системе ФСИН и МВД, остались без медицинской помощи. Здесь вновь свою роль сыграл статус роддома - сотрудники силовых структур не могут получать помощь в частных клиниках.

Война между сотрудниками больницы и частными владельцами длилась почти год. Похоже, судьбу этого противостояния решил один резонансный видеоролик, быстро разлетевшийся по интернету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699448" frameborder="0"></iframe> В Башкирии врачи рассмеялись после доклада директора о своей «средней зарплате».

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