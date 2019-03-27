Бывший врач роддома в Башкирии, в котором высмеяли зарплаты, рассказал, почему увольняются сотрудники

В Башкирии не утихают страсти вокруг скандального салаватского роддома. Сотрудников искренне возмутили официальные цифры средней заработной платы, ведь на самом деле медики не получают и половины озвученных сумм. Многие уже готовы написать увольнение по собственному желанию, но все еще верят, что ситуация изменится.

«Комсомольской правде - Уфа» удалось поговорить с врачом акушером-гинекологом, которая проработала в роддоме более 11 лет, но полгода назад была вынуждена уволиться из-за низкой зарплаты и постоянных переработок. Теперь врач вынуждена ездить на работу в другой город, но совершенно не жалеет о своем решении.

«МЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЖИЛИ НА РАБОТЕ»

- Одна из причин моего увольнения – это урезание зарплат. Поскольку роддом стал перинатальным центром, то теперь сюда поступают пациентки со всех районов. Большинство из них, как правило, с высоким перинатальным риском (преждевременных родов или прерывания беременности – ред.), а значит, нуждаются в постоянном внимании врачей, - рассказывает Дильбар Гайдуллина. – Соответственно, объем работы увеличился в разы, нагрузка на врачей возросла – а вот зарплата у сотрудников снизилась.

Напомним, что на выступлении перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой руководство роддома озвучило среднюю зарплату врача акушера-гинеколога – 61,2 тысячи рублей. В действительности, ее размер не превышает и 30 тысяч.

- Среднемесячная моя зарплата составляла порядка 30 тысяч рублей. Но работала я на несколько ставок: ставка врача акушера-гинеколога, плюс 5-6 ежемесячных дежурств – это уже 1,5 ставки. И это, не считая совместительства из-за нехватки специалистов. Если кто-то уходил в отпуск или на больничный, мы выходили на работу вместо них. Соответственно, ставка увеличивалась, но денег за эти замещения мы не видели, - говорит бывший врач роддома.

20 тысяч рублей - для акушерки в салаватском роддоме это серьезная зарплата. Многие получают значительно меньше

Низкую зарплату медиков руководство объясняло нехваткой денег, да и вообще – это их прямая обязанность замещать друг друга, причем безвозмездно. Вот и выходит, что врачи живут на работе, практически без выходных и не видя собственных детей, а получают сущие копейки.

Еще одной важной причиной своего увольнения Дильбар Гайдуллина называет отмену дополнительных отпусков. До передачи роддома концессионерам врачам хирургического профиля полагалось 42 отпускных дня в году, но потом сократили на 28 дней.

- А уж когда отменили льготный стаж, тогда я сразу написала заявление об увольнении, - говорит врач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699339" frameborder="0"></iframe> Врачи Салаватского роддома смеются над зарплатой.

ПРОБЛЕМЫ В РОДДОМЕ ПОЯВИЛИСЬ ГОРАЗДО РАНЬШЕ

Дильбар Гайдуллина уверена, проблемы в роддоме появились еще за пару лет до передачи в частные руки. Раньше роддом был автономным государственным учреждением, и не относился ни к межрайонным, ни к городским больницам. Когда в 2015-2016 годах по России прокатилась волна оптимизаций, роддом присоединили к салаватской городской больнице.

- Но там уже знали, что рано или поздно мы перейдем к концессионерам, поэтому и относились к нам, как ко «временным трудностям», - рассказывает собеседница. – Но в 2018 году условия работы для медиков стали просто невыносимыми. Нам обещали золотые горы и зарплату под сто тысяч, а в итоге мы остались ни с чем.

Удивительно, но на все претензии сотрудников у руководства роддома был один ответ: «Вы не заработали».

- А как мы должны были заработать? Что значит, мы не выполняли план? Скорее, даже перевыполняли, поскольку рождаемость в Салавате всегда была высокой. Но все равно – ничего не заслужили, - горестно усмехается Дильбар Гайдуллина.

Директор салаватского роддома Альбина Фатыхова. Именно она озвучила официальные цифры по зарплате на встрече.

Женщина также рассказала, что с удивлением читала в СМИ заявления руководства роддома, где те обещали пригласить на работу лучших специалистов из Уфы и других городов.

- Ну приехал из Уфы к нам анестезиолог-реаниматолог. Поработал с месяц, а как увидел свою зарплату – так и уехал обратно к себе в Уфу, - смеется собеседница. – И так со всеми. Высокие зарплаты – не больше, чем красивая сказка.

На вопрос «Хотели бы вы вернуться обратно в салаватский роддом?» врач честно ответила, что с удовольствием, но лишь при условии разрешения всех существующих проблем. А в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

- Я часто общаюсь с бывшими коллегами и поддерживаю с ними теплые отношения. Они жалуются, а я переживаю за них. При этом я очень рада, что события последних месяцев меня не коснулись. Думаю, моя слабая нервная система не выдержала бы подобных переживаний, - признается врач.

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