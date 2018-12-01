2018-12-01T18:14:08+03:00
Происшествия

Стало известно, из-за чего полицейские из Уфы набросились на дознавательницу

Поведение молодой сотрудницы взбесило начальников
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Жертва жестокого изнасилования подала заявление на следующее утроЖертва жестокого изнасилования подала заявление на следующее утро
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Перед тем, как изнасиловать 23-летню Гузель Р., трое полицейских начальников из Уфы жестоко избили ее. Причиной этому мог стать конфликт между собравшимися на пьянке.

Групповое изнасилование молодой дознавательницы, напомним, произошло в ночь на 30 октября в отделении Миграционной службы по Уфимскому району. В преступлении подозревают троих начальников – руководителя отдела МВД по району Эдуарда Матвеева, главу районного УФМС Павла Яромчука и начальника Отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.

Ранее в распоряжении «Комсомолки» оказалось постановление о возбуждении уголовного дела. Судя по тексту, трое полицейских находились в кабинете Яромчука с 19 часов 30 минут 29 октября, где распивали спиртные напитки. Через некоторое время к компании присоединилась 23-летняя дознавательница Гузель.

По словам адвоката Матвеева, девушка была пьяна и вела себя «вызывающе» по отношению к более взрослым коллегам. Об этом стороне защиты рассказала одна из свидетельниц по делу – женщина, которая пришла в отделение по приглашению Галиева.

Как мы уже сообщали ранее, через полчаса после начала совместных посиделок та самая женщина «забрала» Галиева и уехала с ним в кафе «Отдых». Видео с камер наблюдения ресторана также есть в распоряжении «Комсомольской правды в Уфе».

У "Комсомолки" появилось видео, доказывающее алиби Салавата Галиева.

- Гузель вела себя странно и была изрядно пьяна. Она даже начала критиковать подругу Галиева, после чего та решила уехать, - рассказывает адвокат Аслям Халиков.

По одной из версий, Матвеева и его коллег также «взбесило» состояние 23-летней подчиненной, которая пришла на вечеринку пьяной. Именно поэтому они могли начать избивать ее. Подтверждение этому есть все в том же постановлении о возбуждении дела:

«… Нанесли ей множество ударов по различным частям тела и сорвали с нее одежду … Затем совершили насильственные действия».

Преступление произошло в здании ФМС Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Преступление произошло в здании ФМСФото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Домой Гузель попала только ранним утром. Расследование уголовного дела продолжается.

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