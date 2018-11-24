2018-11-24T18:59:10+03:00
Происшествия

«Она сейчас временно нетрудоспособна»: адвокат изнасилованной дознавательницы в Уфе рассказала об ее состоянии

Юрист назвала свою подзащитную мужественной
Эльвина АПАРИНА
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Адвокат изнасилованной 23-летней дознавательницы Гузель Р. (имена изменены) рассказала о состоянии девушки, и как сейчас живет потерпевшая.

Как рассказала Ирина Валиева «РИА Новостям», на данный момент Гульназ не ходит на работу, поскольку она «временно нетрудоспособна по состоянию здоровья». Но все требования следователей, которые занимаются расследованием ее дела, выполняет.

- В настоящее время ей и ее семье очень тяжело.Но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении», - рассказала изданию юрист.

Отметим, что алиби подозреваемых Ирина назвала «мышиной возней» по сравнению с тем, что пришлось пережить жертве. Адвокат рассказала, что следователи ведут расследование грамотно, и все необходимые действия выполняют в срок. Ранее она уже говорила, что «люди сидят – это тоже самое главное». Сторона защиты уверена, что виновные обязательно «сядут».

Сейчас Ирине приходят письма со словами сочувствия и поддержки пострадавшей дознавательнице.

Напомним, что 23-летняя дознавательница заявила в следственный комитет, что трое ее старших по званию коллег, Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук, якобы изнасиловали ее после совместной посиделки в ночь на 30 октября.

Все подозреваемые задержаны, им уже предъявлено обвинение. Мужчин с позором уволили с органов внутренних дел. До 31 декабря они остаются в СИЗО.

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