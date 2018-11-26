2018-11-26T08:14:00+03:00
Происшествия

Адвокаты обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских из Уфы обратились к Бастрыкину

Появился новый виток скандала вокруг изнасилованной дознавательницы
Эльвина АПАРИНА
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Адвокаты экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы, обратились за помощью к председателю Следкома России Александру Бастрыкину.

Шум вокруг скандала в башкирской полиции, связанный с изнасилованием 23-летней дознавательницы тремя уже бывшими полицейскими, все еще не утихает, а напротив – обрастает новыми подробностями.

Как стало известно "МК", адвокаты обвиняемых написали письмо на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Юристы уверены – расследование ведется необъективно, все аргументы и алиби, следствие не принимает во внимание.

«Обстоятельства происшествия вызывают вопросы к следователям, которые не желают проверять фактические доводы и доказательства», — цитирует их слова издание.

Впрочем, информацию о существовании данного письма источники «Комсомолки» не подтверждают.

По информации МК, адвокаты уже ранее сообщали, что девушка пришла на вечеринку добровольно, сама выпила пол бутылки виски. Что касается ее ушибов и ссадин, юристы уверяют – их она получила во время падения с лестницы и во время драки с коллегой. В заключении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей отсутствуют явные следы именно сексуального насилия, и нет прямых доказательств того, что был половой акт.

К слову, сторона защиты также отметила, что девушка на следующий день после произошедшего пришла на работу, занималась уголовными делами. Адвокаты считают, что она дает лживые показания вследствие сложившихся неприязненных отношений по службе. Напомним, что Гузель отказалась проходить полиграф.

Напомним, что 23-летняя дознавательница заявила в следственный комитет, что в ночь на 30-ое октября ее изнасиловали трое полицейских, с которыми она вечером выпивала. Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук взяты под стражу до 31 декабря.

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