Адвокаты экс-полицейских, обвиненных в изнасиловании дознавательницы в Уфе, отказались обжаловать их арест

Адвокаты 51-летнего Эдуарда Матвеева, 50-летнего Салавата Галиева и 34-летнего Павла Яромчука решили отказаться от обжалования их ареста. По мнению юристов, данная мера бесперспективна, так как ранее Верховный суд Башкирии решил не менять меру пресечения офицерам и оставил их под стражей до 31 декабря. В подобных ситуациях практически всегда решение верховной инстанции остается неизменным.

Сторона защиты планирует на этой неделе сосредоточиться на изучении материалов уголовного дела, сборе доказательств, а также изучения законности ареста экс-полицейских. Адвокаты убеждены, что их подзащитные не виновны, они уверяют, что в ту ночь не произошло ничего противозаконного.

- Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», - рассказал «Комсомолке» представитель Эдуарда Матвеева Аслям Халиков.

Напомним, каждый из экс-полицейских обвиняется в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к 23-летней дознавательнице в здании миграционного отдела МВД по Уфимскому району.

Рано утром 30 октября после совместного застолья девушка явилась в следственный комитет и написала заявление. На ее теле нашли характерные для изнасилования травмы, после чего все трое подозреваемых были задержаны. Один из офицеров был непосредственным начальником потерпевшей. Уже 1 ноября глава МВД Башкирии Роман Деев подписал приказ об увольнении Матвеева, Галиева и Яромчука.

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