Свидетельница изнасилования дознавательницы в Уфе делает вид, что ничего не случилось

Уже больше недели прошло стого дня, когда страна узнала о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. До сих пор доподлинно не ясно, что точно произошло в том кабинете. Родители пострадавшей Гузель рассказывают следователям свою историю, которая совершенно не вяжется с той, которую рисуют адвокаты начальников. С каждым днем история становится более запутанной.

Пролить свет в этой истории помог бы разговор с официальным свидетелем в деле – девушкой, которая в тот злополучный вечер приехала вместе с Гузель на ту полицейскую вечеринку. Как удалось установить, свидетельница работает в том же самом отделе дознания, что и потерпевшая. На работу она уже вышла, только вот разговоров с журналистами избегает как огня.

РАБОТА КИПИТ

Несмотря на скандальную историю, в главном здании полиции по Уфимскому району Башкирии продолжает кипеть работа. Сам полицейский участок расположен в историческом центре города в одной из старейших построек Уфы. Попасть внутрь не так-то просто – территория обнесена забором, и проникнуть туда можно только преодолев проходную.

На входе нас встречает дежурный полицейский, отвечающий за запись посетителей. Чтобы пройти мимо него, нужно обязательно показать документы и предъявить для осмотра личные вещи.

-Вы к кому? – интересуется молодой сотрудник.

Услышав, что я направляюсь на встречу с одним из дознавателей, он советует сначала позвонить.

-Вы не вовремя пришли, у них сейчас большая оперативка. У нас так каждый день – с 9 до 10 утра. Служба, знаете ли, - говорит дежурный и отдает документы, чиркнув что-то у себя в журнале. Пройти во двор здания он не мешает, ведь теперь я официально – посетитель.

Здание отдела полиции по Уфимскому району

На часах нет еще 9 часов утра и потому во дворе на автостоянке, что на задворках здания, полно служебных машин со знакомой всем маркировкой. Похоже, там же сотрудники оставляют личные автомобили – стоянка забита под завязку.

Войдя внутрь здания, мы натыкаемся на еще одного дежурного. На этот раз полицейский выглядит не столь приветливо. Попытку заговорить с ним на тему скандала в башкирской полиции он резко обрывает.

-Мы работаем в штатном режиме. Вы к кому пришли? Подождать придется, оперативное совещание скоро начнется, – отрезает дежурный.

В коридоре отдела практически никого – все сотрудники уже пришли на работу и ждут совещания у начальника. Кстати, новым начальником отдела полиции по Уфимскому району на днях был назначен Рим Мусин, ранее занимавший пост замначальника отдела дознания уфимской полиции. Доподлинно неизвестно, какая сейчас обстановка в отделе и что говорят о жутком случае сами сотрудники – на любые попытки расспросить об этом полицейские сразу «закрываются». Если учесть, что в Уфе до сих пор работают сотрудники Главка МВД России, которые прибыли в регион еще на прошлой неделе для проведения внутреннего расследования, то обстановка, наверняка, не безоблачная.

«МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА НЕЕ»

Судя по документам и объявлениям, которые висят в коридорах, весь отдел дознания состоит только из молодых девушек. Один из случайных собеседников рассказал, что все сотрудницы там очень приветливые, веселые и в случае чего всегда придут на помощь. Однако после истории с Гузель весь отдел старается не контактировать с остальными и вообще избегает эту тему. Понять их можно, все-таки по одну сторону их коллега, которая стала жертвой вопиющего преступления, а по другую начальник, пусть уже и бывший, но который всегда пользовался огромным уважением у личного состава.

Гузель на своим отцом на вручении диплома. Через два месяца она пришла на работу в отдел полиции по Уфимскому району

Дожидаемся окончания оперативки и набираем номер по внутреннему телефону. Отвечает старший дознаватель. Не заметив подвоха, она все-таки подзывает к трубке ту самую свидетельницу происшествия. Но вот разговор с ней совершенно не клеится, девушка делает вид, что просто знакома с потерпевшей, и на той вечеринке ее не было. Она ограничивается лишь парой общих фраз:

- Да, мы в курсе про то, что случилось с Гузель. Мы все переживаем за нее. Она ведь работала… даже продолжает работать с нами. Неприятно, что такая история произошла. Гузель – хорошая девушка. Больше я ничего вам сказать не могу, - сообщает коллега молодой дознавательницы.

Примерно в таком же стиле ведут себя и все другие сотрудницы отдела. Заметно, что история для всех крайне неприятная и абсолютно все хотят забыть ее поскорее как страшный сон. Царит полное отрицание происшедшего. На самом деле даже подкрались большие сомнения, что Гузель сможет вернуться к работе в этом отделе и жить обычной жизнью. Похоже, в неравном бою против начальников его могут оставить одну.

АДВОКАТЫ В ДЕЛЕ

Пока молчат защитники потерпевшей стороны, уже вовсю развернули свою работу адвокаты начальников. Их у каждого по два-три человека, и действуют они командой. Представители практически каждого обвиняемого активно распространяют информацию, что имеют уйму доказательств о непричастности своих подзащитных к происшествию.

Всем троим начальникам 8 ноября предъявили обвинения

По их словам, у них есть свидетели, которые видели в этот вечер начальников в других местах города, также сообщается о больших объемах видеозаписей, способных доказать невиновность. К делу подключились коллеги, друзья, родственники, рассказывающие, что подобного просто не могло быть.

- Эдуарду Валентиновичу уже за пятьдесят лет, он знаком с ее отцом и даже сам помогал устроить Гузель на работу. Ну, зачем ему все это было нужно? Это подстава, однозначно, - рассказывает «Комсомолке» близкий друг полковника Матвеева. И подобной риторики с каждым днем становится заметно больше.

Все эти слова совершенно не вяжутся с действиями суда, который сначала в короткие сроки задержал полицейских, заключил их под стражу, а затем предъявил обвинения. Никакой судья в стране не пошел бы на подобные действия без веских и серьезных доказательств.

Пока во всем этом деле ясно одно – признавать свою вину и раскаиваться начальники не собираются. Даже уже находясь за решеткой и будучи позорно уволенными из органов, они верят, что все может завершиться их победой. Ими самими, родственниками подтянуты серьезные ресурсы, которые будут всеми правдами и неправдами противостоять обвинениям. А вот кто представляет позицию изнасилованной Гузель так до сих пор не ясно. Ни она сама, ни ее родственники, ни коллеги даже не попытались выступить и рассказать о своем видении ситуации.

«Комсомольская Правда» продолжает следить на перипетиями резонансного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это подстава»: друг подозреваемого в изнасиловании дознавательницы раскрыл новые подробности дела

По его словам, Матвеев, Яромчук и Галиев вернулись домой вовремя (подробнее)

Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)

«КП» узнала, что за загадочная третья девушка фигурирует в деле изнасилованной дознавательницы из Уфы

Тем временем карьерой пострадавшей сотрудницы полиции заинтересовался известный продюсер Виктор Дробыш (подробнее)