Подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских из Уфы арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-02T15:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы прошло заседание, на котором избиралась мера пресечения в отношении трех бывших офицеров полиции, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Как и ожидалось, вся троица: 51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук взяты под стражу на два месяца. Из зала суда их доставят в следственный изолятор.

Как и ожидалось, заседание суда по мере пресечения троим подозреваемым, было закрытым. С самого утра в коридорах Кировского районного суда собралась толпа журналистов федеральных и ведущих региональных изданий и телеканалов. Подозреваемых по одному доставили в зал судебных заседаний в сопровождении конвоиров. В это же время были усилены меры безопасности в самом здании, на месте работали усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов и судебные приставы.

Трое подозреваемых заключены под стражу

Как и ожидалось, заседание суда по мере пресечения троим подозреваемым, было закрытым. С самого утра в коридорах Кировского районного суда собралась толпа журналистов федеральных и ведущих региональных изданий и телеканалов. Подозреваемых по одному доставили в зал судебных заседаний в сопровождении конвоиров. В это же время были усилены меры безопасности в самом здании, на месте работали усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов и судебные приставы.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, расследование уголовного дела в отношении всех троих продолжается.

- Следователями территориального следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления республики продолжается производство первоначальных следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств совершенного преступления, - пояснили в ведомстве.