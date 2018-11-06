Подозреваемым в изнасиловании дознавателя в Уфе может грозить еще одна статья

СЕГОДНЯ 20:58 2018-11-06T21:27:32+03:00

По словам родных, на теле Гузель были синяки

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В Уфе продолжается расследование изнасилования 23-летней девушки-дознавателя. Подозреваемыми по делу проходят трое полицейских начальников, которые в ночь на 30 ноября остались в кабинете миграционного отдела вместе с дознавателем Гузель С. На следующее утро девушка сообщила о жестоком изнасиловании.

Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев на следующий день были уволены из полиции, а 2 ноября суд арестовал всех троих на два месяца. Адвокаты полицейских обжаловали арест, один из них сообщил, что в тот вечер в кабинете было три девушки, и самого факта насилия не было.

Сегодня же стало известно о том, что подозреваемым в изнасиловании грозит еще одна статья.

«ОНА ПРИШЛА ВСЯ В СИНЯКАХ»

О травмах, которые якобы нанесли потерпевшей трое полицейских рассказали ее родственники.

- Она приехала домой в шесть утра, ее всю трясло. Верхняя губа была разбита, все ноги – в синяках, - сообщил корреспонденту «КП – Уфа» один из родных Гузель.

Матвееву, Яромчуку и Галиеву грозит до 10 лет лишения свободы

Подобные показания могут стать причиной возбуждения дела по статье «Побои».

- Преследование по этой статье может грозить даже при отсутствии синяков или ссадин, если есть и другие доказательства. Если же есть задокументированные травмы, жертва и нападавшие незнакомы, при этом само нападение было совершенно из хулиганских побуждений, то речь теоретически может идти об уголовной статье «Побои», - комментирует «Комсомолке» юрист Ангелина Жданова.

Но тут есть один важный фактор.

Если будет доказано участие в изнасиловании всех троих, то отдельное дело по статье «Побои» возбуждать не будут. Нанесение увечий войдет в состав преступления по статье «Изнасилование».

Уголовное преследование по статье «Побои» возможно только если с кого-то из подозреваемых снимут обвинения в куда более жестоких нарушениях закона. А само нападение будет признано совершенным из хулиганских побуждений.

Максимальное наказание по статье «Побои» - два года лишения свободы. По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия» - до десяти лет.

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