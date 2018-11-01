Изнасилованная полицейскими в Уфе 23-летняя дознаватель ранее уже оказывалась в центре громкого скандала

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-01T14:47:58+03:00

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Продолжает набирать обороты скандал, произошедший в Уфе в ночь на 30 октября.

Напомним, трое полицейских-начальников жестоко изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя прямо в здании полиции. Позже выяснилось, что она оказалась дочерью высокопоставленного силовика.

Накануне вечером появилась информацию о якобы спорно поведении девушки в учебном заведении. Как удалось выяснить «КП-Уфа» из собственных источников, вся эта информация появилась после того как девушку вместе с одним из учащихся два года назад поймали за половым актом прямо в лекционном зале. Все действия молодых людей попали под камеру, установленную в помещении.

- Когда это получило огласку, она решила написать заявление в полицию по факту изнасилования. Но тот вовремя слинял – написал рапорт об отставке, - говорит собеседник. - Дело замяли.

Напомним, что сейчас все трое офицеров арестованы. Завтра, 2 ноября, будет избрана мера пресечения в Кировском районном суде. С жертвой сейчас работают психологи, она находится дома.

"ОНА ВСЕГДА БЫЛА УМНИЦЕЙ"

При этом другие сокурсники девушки, в том числе те, кто слышал о скандале, отмечают, что это был лишь единичный случай. Сама же Гузель С. вела вполне приличный образ жизни.

- Она была настоящей умницей и красавицей, отличницей, вела себя хорошо, - рассказывает Камилла А., еще одну сокурсница девушки. - Это несправедливо, что только из-за этих слухов ее сейчас обвиняют во всех грехах. Насильников просто необходимо наказать, потому что они звери, не более того.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вечером во вторник, 30 октября, трое товарищей 51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук решили собраться в кабинете Павла и отметить возвращение бывшего шефа в Уфу за горячительными напитками.

В какой-то момент к ним присоединилась 23-летняя Гузель С. (имя изменено). Однако сама потерпевшая утверждает, что в кабинет ее пригласил начальник, и она даже не могла предположить, что ее там ожидает.

Эдуард М.

Как часто это бывает, количество выпитого алкоголя перевесило здравый рассудок. Коллеги стали грубо приставать к дознавательнице, срывать с нее одежду. В групповом изнасиловании принимали участие все трое офицеров. Утром Гузель рассказала все своему отцу, к слову, высокопоставленному чиновнику в силовых структурах, и написала заявление в полицию.

В Кировском районном суде завтра, 2 ноября, будет рассмотрено ходатайство следственных органов об аресте трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании своей 23-летней коллеги. Время пока уточняется, сообщили в следкоме.

Павел Я.

С самой потерпевшей сейчас работают психологи, сообщает МВД Башкирии. Также «Комсомолке» стало известно о ее состоянии – уфимка была избита, получила телесные повреждения. Также есть информация, что у нее диагностировали разрывы тканей. Сейчас жертва находится дома.

СПОРНЫЕ СВЯЗИ

Многие знают стражу порядка с другой стороны – не с самой лучшей. Как стало известно «Медиакорсети», Эдуард является протеже Артура Ахметханова, которого недавно назначили вице-премьером, курирующим силовиков.

В детстве Матвеев даже стоял на учете, был тем еще хулиганом. Но затем остепенился и решил стать полицейским. Вице-премьер стал тянуть его по карьерной лестнице.

Какое-то время он работал начальником контрольно-профилактического отдела. Его сотрудники следили за инспекторами-взяточниками.

- Когда Ахметханова назначили министром МВД Осетии, Матвеев мотался туда за поддержкой и не без этой поддержки получил назначение на должность начальника РОВД по Уфимскому району», - сообщает источник издания.

Салават Г.

Известно, что Эдуард продавал автомобиль с перебитыми номерами, который был в угоне. Тогда по данному факту возбудили даже уголовное дело, но потом – замяли.

У Эдуарда есть связь и с «золотым» прокурором Рамилем Гарифуллиным. На своей «земле» они сотрудничали - крышевали незаконную добычу песчано-гравийной смеси в карьерах.

О втором участнике инцидента, 50-летнем начальнике Кармаскалинского райотдела, Салавате Галиеве практически нет никакой информации в открытом доступе. Известно, что мужчина ранее трудился заместителем Эдуарда Матвеева, и ни в каких «темных делах» замечен не был. Судя по фотографиям в социальных сетях, мужчина увлекается спортом, а в свободное время музицирует, играет на гитаре.

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