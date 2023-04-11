Изувеченный топором 12-летний мальчик из Башкирии пришел в себя

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Изувеченный топором 12-летний мальчик из Стерлибашевского района Башкирии пришел в себя. Его перевели в общую палату, и он уже успел поговорить по телефону с главой родного муниципалитета Рустамом Рахмангуловым. Об этом последний 11 апреля сообщил в своих соцсетях.

– Узнав о том, что [мальчика] перевели в общую палату, обрадовался за него и решил позвонить матери, узнать, как у него самочувствие. Позвонив, услышал: «Вы сами можете его спросить об этом» и передала трубку телефона. [Его] голос звучал громко, полон сил и энергии! Поговорив немного, передал ему привет от всех жителей района, а также пожелания скорейшего выздоровления и восстановления сил, – написал чиновник.

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним супругом своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Последняя перепалка привела к трагедии: вечером 2 апреля мужчина зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого он попытался покончить с собой, а затем убежал с места преступления и упал по пути в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас злоумышленник является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. На время следствия его отправили под стражу на два ближайших месяца. Свой поступок он объяснил тем, что хотел проучить ребенка.

Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, он потерял более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь до восьми часов утра в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка транспортировали в столицу Башкирии – в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Там его навестил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.