Агрессивный, нигде не работал: раскрыта личность парня из Башкирии, который изрубил 12-летнего шурина в бане

У пострадавшего ребенка с новоявленным родственником сразу возникли неприязненные отношения. Фото: соцсети

Стала известна личность 12-летнего мальчика, на которого напал с топором в бане и серьезно покалечил муж его старшей сестры. Им оказался шестиклассник Тагир С. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) из Стерлибашевского района. Мальчик рано потерял родителей, поэтому его в совсем юном возрасте приняла семья на воспитание. Тагир рос самым обычным ребенком – делал кормушки для птиц, увлекался шахматами и даже участвовал в детских научно-практических конференциях, где занимал призовые места. А в 4 классе участвовал в фотоконкурсе «Проведи каникулы с пользой», где показал мастерство приготовления яблочного пирога.

Единственное, что серьезно омрачало жизнь мальчика – это супруг его старшей сестры, который проживал с ним в одном доме. 27-летний Николай К., также как и его жена, имел проблемы со здоровьем. Мужчина нигде не работал, а еще обладал довольно вспыльчивым и агрессивным характером. Особенную неприязнь он питал почему-то именно к Тагиру и при любом удобном случае цеплялся к нему с придирками и замечаниями.

В тот роковой вечер 2 июля в гости к семье приехала бабушка. Домочадцы затопили баню, накрыли на стол. Что в этот раз вывело из себя Николая – пока точно неизвестно. Однако мужчина схватил топор и ворвался в баню, где находился Тагир, после чего начал наносить удары по рукам и ногам. Когда окровавленный ребенок рухнул без чувств на пол, Николай попытался покончить с собой, но тут забежали перепуганные родственники и не дали ему этого сделать. Тогда мужчина бросился бежать, но по дороге потерял сознание. Прохожие на своем автомобиле отвезли Николая в больницу, а вскоре туда прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Фото: СК РБ

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, изучаются бытовые условия, в которых проживала семья, - добавили в региональном СК.

ПОТЕРЯЛ 40 ПРОЦЕНТОВ КРОВИ

Сейчас пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ в реанимации. Сначала Тагира привезли в районную больницу, куда из Уфы прилетели реаниматологи, травматологи и сосудистые хирурги. Целую ночь они оперировали мальчика, чтобы остановить кровотечение и спасти ему жизнь. После того, как состояние школьника удалось стабилизировать, на вертолете санавиации его доставили в Уфу, сейчас он находится в реанимации Республиканской клинической детской больницы.

– Мы с коллегами видели многое, но все без исключения были шокированы произошедшим. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови, – позже рассказал у себя на странице в соцсетях глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. - Врачи не привыкли делать прогнозы, но, так как многие искренне переживают за этого мальчика, хочу сказать, что у нас есть шанс сохранить его жизнь.

«КП-УФА» продолжает следить за развитием событий.