Едва не убитый топором 12-летний ребенок из Башкирии находится в крайне тяжелом состоянии

В Стерлибашевском районе Башкирии 12-летний мальчик, которого топором пытался зарубить муж его сестры, находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стерлибашевском районе Башкирии 12-летний мальчик, которого топором пытался зарубить муж его сестры, находится в крайне тяжелом состоянии. Всю прошлую ночь в местной лечебнице его оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи Республиканской клинической детской больницы. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения республики.

– Вчера [2 апреля], чтобы прооперировать пациента, в район выехала бригада врачей РДКБ. Ребенок в реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи РДКБ уехали только в 8 утра, оперировали всю ночь, – рассказали в ведомстве.

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой мужчина постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Пострадавший выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Подозреваемый после содеянного попытался покончить с собой (ему помешали родственники), а затем скрылся с места преступления и упал в обморок. Сейчас он находится под стражей. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования на контроль взяла башкирская прокуратура.