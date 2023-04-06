Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Башкирии заключили под стражу мужчину, напавшего с топором на 12-летнего родственника. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.

Стерлитамакский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 27-летнего парня. В суде мужчина возражал против удовлетворения ходатайства, но, тем не менее, суд постановил на два месяца заключить молодого человека под стражу – до 3 июня. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, в Стерлибаешевском районе республики между 27-летним мужчиной 12-летним братом его супруги произошел конфликт. Они жили вместе в одном доме, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Подозреваемый после случившегося попытался свести счеты с жизнью, но ему помешали родственники. Затем мужчина скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

Пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице его оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи РДКБ. Днем 4 апреля ребенка санавиацией транспортировали в больницу Уфы. Мальчика навестил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Сейчас состояние несовершеннолетнего оценивается как стабильно тяжелое.

Недавно неравнодушные граждане начали сбор средств на лечение пострадавшего 12-летнего мальчика. В своем материале «КП-Уфа» рассказала о личности мужчины, который изувечил подростка.