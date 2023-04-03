В Башкирии мужчина топором изувечил 12-летнего брата жены и пытался покончить с собой

Раненый ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии

В Стерлибашевском районе Башкирии местный 27-летний житель с топором набросился в бане на 12-летнего братишку жены, изувечил его и попытался покончить с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, у подозреваемого были напряженные отношения с маленьким братом супруги из-за совместного проживания – он постоянно конфликтовал с мальчиком на бытовой почве. Вечером 2 апреля нервы у молодого мужчины сдали: он схватил топор, зашел в баню, где находился ребенок, и множество раз ударил его по ногам и рукам.

– В последующем подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, а когда ему помешали родственники, скрылся с места преступления, но по дороге ему стало плохо, и он потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо на автомобиле, доставили его в больницу, где он впоследствии и был обнаружен правоохранителями, – передали в СК РБ.

Место происшествия // фото: СК РБ

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы тем временем проводят первоначальные следственные мероприятия с подозреваемым. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и в данный момент допрашивают свидетелей и изучают условия, в которых жила семья.