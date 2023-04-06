Житель Башкирии объяснил, почему изувечил топором 12-летнего брата жены

Фото: Объединенная пресс-служба судов

Житель Стерлибашевского района Башкирии объяснил, почему изувечил топором 12-летнего брата жены.

Между 27-летним мужчиной и братишкой его супруги произошел конфликт. Они жили вместе в одном доме, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Подозреваемый после случившегося попытался свести счеты с жизнью, но ему помешали родственники. Затем мужчина скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Сейчас состояние несовершеннолетнего оценивается как стабильно тяжелое.

Недавно Стерлитамакский городской суд постановил заключить молодого человека под стражу – до 3 июня. Как передали в своем материале корреспонденты «ГТРК «Башкортостан», во время избрания меры пресечения мужчина заявил, что конфликты между ним и шурином возникали из-за того, что мальчик, по мнению злоумышленника, плохо выполнял работу по хозяйству, а в ответ на замечания либо никак не реагировал, либо начинал переговариваться.

– Хотел всего лишь проучить. Сколько раз он надо мной издевался, – объяснил в суде житель Стерлибашевского района.