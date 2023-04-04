«Потерял 40% крови»: в Башкирии мужчина изрубил 12-летнего брата жены и пытался покончить с собой

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В минувшее воскресенье, 2 апреля, в Стерлибашевском районе Башкирии произошла леденящая кровь история. 27-летний местный житель в бане набросился с топором на 12-летнего шурина, изувечил его и попытался покончить с собой.

Согласно версии следствия, у молодого человека были напряженные отношения с мальчиком из-за совместного проживания, и они постоянно конфликтовали на бытовой почве. В один момент у мужчины сдали нервы: он схватил топор, зашел в баню и множество раз ударил ребенка по ногам и рукам.

После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью. Ему помешали родственники, и он скрылся с места преступления, однако по дороге ему стало плохо, и потерял сознание. Люди, проезжавшие мимо, доставили его в больницу, где его впоследствии и обнаружили правоохранители.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего»

– На место происшествия выезжали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, – сообщил республиканский СК.

«ЕСТЬ ШАНС СОХРАНИТЬ ЕГО ЖИЗНЬ»

Пострадавшего мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

– Мы с коллегами видели многое, но все без исключения были шокированы произошедшим. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови, – рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи Центральной районной больнице оказали мальчишке первую помощь и передали вызов в детскую санитарную авиацию. На помощь ребенку из уфимской Республиканской клинической детской больницы оперативно прилетела мультидисциплинарная бригада, в составе которой были реаниматолог, травматолог и сосудистый хирург. Операция шла всю ночь, специалисты удаляли осколки кости, фиксировали костные фрагменты спицами, ушивали и дренировали раны.

За мальчиком было устанолено круглосуточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом РДКБ. Сегодня специалисты решили эвакуировать пациента в Уфу. Несколько часов назад вертолет с мальчиком благополучно приземлился в столице Башкирии. Ребенок находится на аппарате искусственного дыхания в реанимации.

– За его жизнь продолжают бороться врачи РДКБ. Сегодня посетил нашего пациента, обсудили с коллегами дальнейшую тактику лечения. Врачи не привыкли делать прогнозы, но, так как многие искренне переживают за этого мальчика, хочу сказать, что у нас есть шанс сохранить его жизнь, – заверил Айрат Рахматуллин.