Состояние изувеченного топором мальчика из Башкирии оценивается как стабильно тяжелое

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Состояние изувеченного топором 12-летнего мальчика из Стерлибашевского района Башкирии все еще оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в своих соцсетях 5 апреля сообщил глава района Рустам Рахмангулов. Чиновник посещал ребенка, когда того транспортировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

– Мальчику сейчас тяжело, но у него сильный молодой организм и, я уверен, он со всем справится. А наши добрые пожелания ему здоровья и терпения преодолеть это огромное испытание, выпавшее на его долю, – написал Рахмангулов. – Состояние [ребенка] оценивается как стабильно тяжелое. Мы на связи с врачами и мамой мальчика. Мы готовы в любое время оказать всю необходимую от нас помощь и поддержку.

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой мужчина постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Подозреваемый после содеянного попытался покончить с собой (ему помешали родственники), а затем скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство и находится под стражей.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице его оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи РДКБ. Столичные медики уехали оттуда только в восемь часов утра. Днем 4 апреля ребенка санавиацией транспортировали в больницу Уфы. Мальчика навестил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.