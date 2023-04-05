В Башкирии собирают средства на лечение 12-летнего школьника, которого изрубил топором шурин

Ребенка прооперировали, сейчас он находится в реанимации Фото: "КП" Архив

В Башкирии неравнодушные жители собирают средства на лечение 12-летнего мальчика, которого изрубил топором в бане муж старшей сестры. Сбор объявил родительский комитет 5 класса, где учился ребенок. А глава Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов опубликовал сообщение у себя на странице в соцсетях и призвал не оставаться равнодушными и не проходить мимо чужой беды.

Если и вы хотите помочь искалеченному ребенку и его семье, вы можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 2202 2063 3697 2489 (получатель Айгуль Талгатовна А., председатель родительского комитета 5 класса).

Напомним, эта жуткая трагедия произошла вечером 2 апреля. Тагир С. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) находился в бане, когда туда ворвался его 27-летний шурин Николай К. и начал наносить топором ему многочисленные удары по рукам и ногам. Позже выяснится, что мужчина – инвалид 2 группы, с многочисленными неврологическими диагнозами – и раньше часто задирал мальчика и провоцировал скандалы. Сам же Николай попытался покончить с собой, но ему помешали родственники. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Тагира в бессознательном состоянии отвезли в больницу, куда приехали уфимские врачи и прооперировали его. Как только состояние ребенка удалось стабилизировать, на вертолете его доставили в Уфу – сейчас он находится в реанимации РДКБ, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, ребенок потерял более 40 процентов крови, а его травмы просто ужасны, но врачи делают все возможное и не теряют надежды спасти мальчику жизнь.