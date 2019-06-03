2019-06-03T12:29:14+03:00
Происшествия

Отца кассирши из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, заметили у дома дочери

Пенсионер отказывается давать комментарии и убегает от журналистов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот сюжета телеканала ГТРК «Башкортостан»
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Отец знаменитой на всю Россию простой кассирши банка из башкирского Салавата категорически отказывается общаться с журналистами. На днях он повстречал у калитки своего дома корреспондентов ГТРК «Башкортостан» и на вопрос о том, выходила ли Луиза Хайруллина на связь с семьей, ответил категорическим отказом. Пенсионер оказался юридически подкованным.

- Я не могу свидетельствовать против дочери! На этом все! – заявил мужчина журналистам, садясь в автомобиль. После этих слов он скрылся от назойливых видеокамер.

Напомним, ранее стало известно, что отец Луизы написал заявление в полицию о пропаже 35-летней дочери Луизы, ее супруга Марата Хайруллина и двоих внучек.

На данный момент Луиза и ее супруг, а также двое дочерей находятся в федеральном розыске. Женщину подозревают в присвоении более 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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