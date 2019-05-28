В Башкирии сотрудница банка вытащила из кассы 23 миллиона рублей и скрылась вместе со всей семьей

Настоящая детективная история разыгралась на днях в небольшом башкирском городке Салават. 35-летняя скромная сотрудница «Россельхозбанка» похитила из кассы более 23 миллионов рублей, после чего скрылась со всей семьей в неизвестном направлении. Дерзкую похитительницу сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов; ориентировки на саму кассиршу, ее супруга, двоих маленьких детей, отца и родной сестры уже разошлись по всем отделениям полиции России.

СПРЯТАЛА ДЕНЬГИ В БОЛЬШОЙ СУМКЕ

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вчера вечером, 27 мая, в отделении «Россельхозбанка» в Салавате. Старший кассир Луиза Х. закончила свои текущие дела, после чего вежливо попрощалась с коллегами и ушла домой. Вот только во время вечерней проверки в кассе банка не досчитались более 23 миллионов рублей.

Сейчас ориентировки на главную подозреваемую разлетелись по всем отделам полиции

Первое подозрение, конечно, пало на старшего кассира. Поскольку на телефонные звонки сотрудница банка не отвечала, пришлось срочно вызвать полицию. Когда оперативники приехали к женщине домой, то в квартире уже никого не было. Бесследно пропала не только Луиза, но и ее 41-летний муж (уроженец Таджикистана), две маленькие дочери 8 и 11 лет, 40-летняя сестра (кстати, ранее уже судимая за распространение наркотиков) и 63-летний отец. По всей видимости, внезапно разбогатевшая семья погрузилась в старенький серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении. Лишь только разбросанные вещи свидетельствовали о том, что собирались жильцы наспех, прихватив только самое необходимое.

Похитительница исчезла вместе с супругом и двумя маленькими дочерьми

Как же так вышло, что женщине удалось вынести такую огромную сумму денег совершенно незаметно, и почему это не зафиксировали камеры наблюдения и службы безопасности бвнка, сейчас выясняют полицейские. По первоначальной версии, перед самым своим уходом Луиза собрала несколько пачек с наличностью и спрятала в большой сумке, замаскировав ее под личные вещи. Никаких нареканий к работе старшего кассира у руководства банка никогда раньше не возникало, поэтому и коллеги, и охрана не заподозрили ничего странного.

В пресс-службе местного отделения банка от каких-либо комментариев отказались, поэтому мы отправили письменный запрос в пресс-службу московского головного офиса. Как только мы получим ответ, обязательно его опубликуем.