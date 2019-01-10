С обвиняемых в изнасиловании уфимских экс-полицейских могут потребовать 30 миллионов рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:13:05+03:00

С трех обвиняемых полицейских могут потребовать 30 миллионов рублей

Информацией поделился один из представителей мужчин

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Уфимская дознавательница, обвинившая трех полицейских в изнасиловании, может потребовать с них 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Информацию о возможном иске появилась в издании «Московский Комсомолец» вечером 9 января. Мы решили связаться с адвокатами обвиняемых для того, чтобы подтвердить информацию. На деле все оказалось не так просто.

Один из представителей Эдуарда Матвеева предположил, что подобную информацию специально запустили в следствии, дабы выяснить, через кого она попадает в СМИ.

По сути, иск о возмещении морального ущерба суд может рассматривать только во время вынесения решения. Впрочем, судье никто не помешает отменить ходатайство потерпевшей стороны.

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