С обвиняемых в изнасиловании уфимских экс-полицейских могут потребовать 30 миллионов рублей
Уфимская дознавательница, обвинившая трех полицейских в изнасиловании, может потребовать с них 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Информацию о возможном иске появилась в издании «Московский Комсомолец» вечером 9 января. Мы решили связаться с адвокатами обвиняемых для того, чтобы подтвердить информацию. На деле все оказалось не так просто.
Один из представителей Эдуарда Матвеева предположил, что подобную информацию специально запустили в следствии, дабы выяснить, через кого она попадает в СМИ.
По сути, иск о возмещении морального ущерба суд может рассматривать только во время вынесения решения. Впрочем, судье никто не помешает отменить ходатайство потерпевшей стороны.
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