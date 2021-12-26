Из-за непогоды над Уфой кружит самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя

Борт Новый Уренгой - Уфа пока не получил разрешения на посадку из-за снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя кружит над уфимской воздушной гаванью, следует из данных сервиса «Flightradar». Самолет марки «Sukhoi Superjet 100» вынужден «вырисовывать» круги небе над Уфой из-за непогоды, обрушившейся на Башкирию с самого утра. Напомним, в регионе наблюдается низовая метель, обильный снегопад и сильный ветер. Ранее МЧС по Башкирии предупреждало о резком ухудшении погодных условий.

По предварительным данным, кроме авиарейса Новый Уренгой-Уфа задерживаются и другие. Так, на данный момент из-за обильного снегопада задерживается прилет еще восьми рейсов: из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Казани и Москвы.

Самолет с вахтовиками на борту кружит над Уфой

Также воздушная гавань башкирской столицы не отправляет рейсы в те же самые города. На табло аэропорта имени Мустая Карима сообщается, что прибытие и отправку авиарейсов задержат максимум на 7-7,5 часов.