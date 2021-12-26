Появилось видео с места массовой аварии в Башкирии, где столкнулись 22 машины

Фото: скриншот видео

Сегодня, 26 декабря, на трассе Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. По данным МЧС по Башкирии, в результате аварии пострадали пять человек и один погиб. Сейчас на месте дежурят спасатели, медики бригады скорой помощи и госавтоинспекторы. Дорожные полицейские организовали реверсивное движение на этом участке дороги.

По предварительным данным, столкновение произошло в первом часу дня, на 49 километре трассы Уфа-Оренбург, в районе деревни Александровка. Пресс-служба МЧС по Башкирии опубликовала видео с места массовой аварии. На кадрах видно, как вся дорога «забита» легковушками, кое где встречаются грузовики. Многие автомобили получили серьезные механические повреждения, а машина, где, предположительно, находился погибший, оказалась и вовсе перевернутой на крышу.

Напомним, сильный снегопад и метель обрушились на Башкирию с раннего утра. Из-за непогоды власти перекрывали некоторые участки федеральных трасс, а сотрудники экстренных служб спасали попавших в снежный плен автомобилистов.