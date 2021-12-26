В Башкирии из-за непогоды массово отключали электричество и ограничивали движение на трассах

Фото: МЧС по Башкирии

На Башкирию обрушились снегопады и низовые метели. Из-за плохой видимости в республике вводились ограничения на участках федеральных трасс и образовывались заторы. Как сообщают в региональном управлении МЧС, на данный момент движение на участке М5 «Урал» в Туймазинском районе восстановлено. Ранее там же, в районе поселка Серафимовский, в снежном плену оказались 33 автомобиля.

Ограничения на трассах вводились на трассах М5 «Урал» (с 1281 по 1363 километр) и на М-7 «Волга» ( в двух местах – с 1194 по 1230 и с 1305 по 1331 километры), а также на региональной трассе «Уфа-Оренбург», на Западном обходе Уфы (это с нулевого по 27 километры). Для расчистки этих участков дорог дорожное управление «Приуралье» направило 105 единиц спецтехники.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах по всей Башкирии непогода послужила причиной отключения электричества. Всего свет отрубился в 107 селах и деревнях в 16 районах республики, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Без света оказались порядка 27,6 тысяч жителей, среди них 3826 детей. Сейчас электроснабжение восстанавливают 59 аварийных бригад.