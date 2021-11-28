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Происшествия28 ноября 2021 7:55

Туристы из Башкирии застряли в снегу и едва не замерзли насмерть в степи Оренбуржья

ЧП произошло в Адамовском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Из-за метели машины съехали с дороги и заблудились

Из-за метели машины съехали с дороги и заблудились

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Едва не закончилась трагедией поездка в соседнее Оренбуржье для жителей Башкирии. Как сообщает МЧС по Оренбургской области, все произошло в Адамовском районе, неподалеку около села Джасай. Там ВАЗ-215 и микроавтобус Mitsubishi с жителями Башкирии сбились с пути и застряли в снегу на дороге. Из-за сильной метели видимость снизилась до нулевой, а колеса увязли в снегу. Перепуганные и замерзшие люди все же смогли дозвониться до спасателей и передать им свои координаты.

На помощь туристам выехали спасатели и глава Аниховского сельсовета. Людям помогли добраться до местной гостиницы, где отогрели и дали отдохнуть.

- Благодаря слаженным действиям участников спасательной операции эвакуированы 3 человека - сейчас их жизни ничего не угрожает, - отметили в ведомстве.