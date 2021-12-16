Видео: в Уфе на месте сноса гостиницы Лидо силовики скрутили владельца Олимпик-парка

Фото: Скриншот видеоролика

На территории Олимпик-парка в Уфе закипели нешуточные страсти. На месте, где происходит снос бывшей гостиницы «Лидо» произошел конфликт между владельцем комплекса и сотрудниками службы судебных приставов. Напомним, здание сносят по решению Верховного суда Башкирии, с чем категорически не согласны владельцы и местные активисты.

На видеоролике, который в редакцию «КП-Уфа» прислала активистка и бизнес-леди Сания Тимасова, видно как сотрудники ФССП скрутили владельца Олимпик-парка Ильдара Хуснутдинова. С чего началась потасовка, пока неизвестно, однако конфликт явно произошел из-за исполнительских действий по сносу бывшей гостиницы.

Напомним, о том, что гостиницу «Лидо» будут сносить, стало известно еще в сентябре этого года. Тогда ФССП по Башкирии настояла на исполнении решения Верховного суда республики, а чуть позже начались и работы по сносу.

Многие уфимцы переживали, что снесут другое здание, которое окрестили «замком» за схожую со средневековым дворцом архитектуру. Но данную информацию опровергли собственники здания.