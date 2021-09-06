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Экономика6 сентября 2021 15:06

В Уфе снесут легендарный замок, построенный рядом с горнолыжной трассой

Участок, оставленный под зданием, продадут на торгах
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

На днях стала известна судьба знаменитого в прошлом здания ресторана «Лидо» в уфимском Олимпик-парке. Стилизованное под средневековый замок строение будет снесено по решению суда, пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ФССП по Башкирии.

В свою очередь, земельный участок под замком будет выставлен на торги. Об этом также сообщает пресс-служба службы судебных приставов по Башкирии. Участок площадью 274 квадратных метра, расположенный под строением по адресу: улица Менделеева, дом 160/3, выставлен на аукцион с начальной стоимостью 3 млн 346 тысяч рублей.

Как пояснили в ФССП по Башкирии, торги будут проходить в формате электронного аукциона на площадке «РТС-Тендер». Аукцион стартует 29 сентября 2021 года в 07:00 часов по московскому времени. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.