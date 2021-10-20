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Общество20 октября 2021 15:20

«Замок» в Уфе не сносят!: рассказываем, что происходит на территории знаменитого Олимпик-парка

Рабочие и правда начали разбирать одно из зданий около знаменитого ресторана
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Элитный ресторан около горнолыжной трассы останется на своем месте

Элитный ресторан около горнолыжной трассы останется на своем месте

Фото: Павел КРАЙНОВ

Знаменитый элитный уфимский ресторан «Лидо», расположенный в Олимпик-парке, никуда не денется: заведение продолжает работу. В этом мы лично убедились, побывав на территории комплекса. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространялись слухи о том, что красивое здание, стилизованное под средневековый замок, будет снесено. На самом деле, речи об этом никогда и не шло: разбору подлежит соседнее здание.

Как оказалось, в ближайшее время на территории комплекса и правда снесут здание. Но не ресторана, а гостиницы, которая стоит рядом. Рабочие уже начали его разбирать. Дело в том, что бывшую гостиницу «Лидо» сносят по решению Верховного суда Башкирии. Официальная причина такого решения – здание было построено с нарушениями. Эту информацию в беседе с «КП-Уфа» ранее подтверждал и представитель Олимпик-парка.

Рабочие начали разбирать здание бывшей гостиницы «Лидо»

Рабочие начали разбирать здание бывшей гостиницы «Лидо»

Фото: Павел КРАЙНОВ

Как вообще стало известно, что гостиницу «Лидо» собираются сносить? Все очень просто: земельный участок прямо под этим зданием выставили на торги. По данным пресс-службы ФССП по Башкирии, речь идет об участке площадью в 274 квадратных метра. Прежде чем новый хозяин земли сможет что-то с ней сделать, рабочие должны сначала разобрать существующее пока здание. На сегодняшний день они пока снимают деревянные конструкции снаружи и демонтируют окна.

Земельный участок под гостиницей был выставлен на продажу

Земельный участок под гостиницей был выставлен на продажу

К слову, электронный аукцион по продаже земельного участка под гостиницей должен был состояться еще 29 сентября. На данный момент неизвестно, заявился ли на него кто-нибудь, и удалось ли продать землю новым хозяевам.

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