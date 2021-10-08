Никаких больше вечеринок! В Уфе спрятали за забор легендарный клуб «А-Кафе» - что появится на его месте

Здание уже несколько лет стояло заброшенным Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

В Уфе строители огородили железным забором здание клуба «А-Кафе», вскоре на его месте начнут строить многоэтажный дом.

Несмотря на популярность ночного заведения в былые годы, сейчас здание клуба оказалось фактически заброшенным. Начиналась история заведения с работы в формате казино, однако после запрета этой деятельности хозяева перешли на формат обычного клуба-ресторана. Ночное заведение было популярно у уфимского бомонда. В частности, там часто проводили время хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева». Однако спустя несколько лет клубная жизнь в Уфе поутихла, и «А-Кафе» перестало собирать уфимцев с деньгами. В 2018 году вдова владельца клуба Глухова продала здание вместе с прилегающей территорией.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

После этого появлялись слухи о том, что вскоре здание клуба снесут, а на его месте появятся элитный жилой комплекс. В телеграм-канале «Тайны уфимских застройщиков» было опубликовано разрешение на строительство, якобы выданное чиновниками городской администрации некой Татьяне Уваровой в августе 2019 года. Объемы стройки впечатляют – 34-этажное здание с 905 квартирами на территории всего в 0,6 гектара. По мнению создателей канала, именно это действие городской администрации стало последней каплей в чаше терпения руководства Башкирии в вопросах выдачи разрешений на строительство и разграничения земли.

После этого началась так называемая земельная реформа Хабирова, по итогам которой выдачу неразграниченных участков передали под контроль Минземимущества республики. К слову, чиновников администрации Уфы, которые выдали роковое разрешение, позже заподозрили в получении взятки.

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СНИЗИЛАСЬ

Так или иначе, осенью 2021 года к зданию бывшего клуба приехали строители и огородили территорию забором. «КП-Уфа» в мэрии города сообщили, что участок, где стоит бывшее здание «А-Кафе», был действительно передан застройщику под возведение многоэтажного многоквартирного дома. Разрешение на строительство рассчитано до 30 ноября 2024 года.

Собственный источник «КП-Уфа» на рынке недвижимости отмечает, что разговоры о сносе здания бывшего «А-кафе» ходили уже давно. При этом, речь шла о том, что в этом месте однозначно будут строить многоэтажный дом.

- Было много разговоров, что этот участок отдают под жилую застройку, что там будут именно жилые дома. Кто конкретно это будет, не понятно. Долгое время этот объект (бывший ресторан и клуб «А-кафе» - Ред.), не побоюсь этого слова, может быть, и украшал эту локацию. Учитывая соседство с суровым, постсоветским зданием уфимского цирка. Немного жаль, что его убирают. Может его было можно во что-то реконструировать. А с другой стороны, востребованность таких услуг, какие оказывали в этом ночном клубе, она в последние годы снизилась. Из-за коронавируса и не только из-за него – произошла смена трендов. А под что это здание еще применить – не понятно, - говорит собеседник.