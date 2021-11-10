«Жалюзи задвинуты, а внутри кальяны курят!»: как уфимские рестораны обходили антиковидные правила Хабирова

В Башкирии продолжают действовать ограничения на посещение развлекательных заведений, кафе и ресторанов Фото: Иван МАКЕЕВ

Введенные в Башкирии еще в конце октября ограничения на посещение общественных мест и заведений общепита продолжают действовать и сегодня. Согласно указу главы республики, из-за угрозы распространения коронавируса доступ в кафе и рестораны, торговые центры, фитнес-залы, бассейны и сауны теперь возможет только при предъявлении сертификатов о вакцинации от COVID-10 или справки о перенесенном заболевании. Все работники сферы услуг должны быть привиты, а иначе им грозят штрафные санкции.

КОГО ПРОВЕРЯЛИ

На прошедшей недавно нерабочей неделе всем клубам, ресторанам и другим развлекательным заведениям было запрещено работать с 23:00 до 06:00 часов. Помимо этих, действовали и продолжают действовать другие ограничения, введенные властями Башкирии. Чтобы проверить, как владельцы торговых центров, кафе и ресторанов соблюдают антиковидные правила, в мэрии Уфы, например, сформировали специальные «патрульные группы». В их состав вошли представители районных администраций, сотрудники Центра общественной безопасности и полицейские.

Промежуточные итоги этих рейдов по заведениям башкирской столицы в минувший вторник, 9 ноября, подвел мэр Уфы Сергей Греков.

- С 4 октября проверяющие побывали на 44 000 объектах Уфы. Выявили 1840 нарушений. Отмечу, наша задача не кого-то штрафовать или наказывать. Важно - не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, я прошу отнестись с пониманием к таким действиям, - написал у себя в соцсетях сити-менеджер башкирской столицы.

В Башкирии продолжают действовать ограничения на посещение развлекательных заведений, кафе и ресторанов Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда новые ограничения на работу кафе и ресторанов только ввели, корреспонденты «КП-Уфа» также прогулялись по популярным заведениям общепита и проверили, как рестораторы их соблюдали. Тогда все было совсем не однозначно.

ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ

О том, как проходили рейды патрульных групп, в беседе с «КП-Уфа» рассказал чиновник уфимской мэрии Руслан Багаутдинов. Он возглавляет структуру, которая стала организатором проверок на соблюдение антиковидных ограничений в различных точках торговли и общепита.

- Все протоколы, которые мы составили по итогам проверок – все на физических лиц. Например, в ТЦ «Южный» в одном из магазинов была продавец, которая не прошла вакцинацию от коронавируса. Вместе с администратором ТЦ мы прошлись по точкам и обнаружили такой вот факт и составили протокол, - рассказал Руслан Багаутдинов.

Напомним, с 13 октября по решению Роспотребнадзора по Башкирии работникам сферы услуг запрещено появляться на рабочих местах без сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Также чиновник рассказал, что рейды по развлекательным заведениям и точкам общепита проводились исключительно, чтобы проверить соблюдение указа главы Башкирии о режиме повышенной готовности к ЧС. Самыми грубыми нарушениями, которые выявили участники патрульных групп, оказалась работа в ночное время. То есть после 23:00 – по «старым» правилам это было строжайше запрещено. С 9 ноября эти ограничения были сняты.

- Например, мы зашли в заведение на улице Ленина – «Воздух». Жалюзи задвинуты, внутри кальяны курят. С улицы ничего этого не видно, как будто заведение закрыто. На входе нас никто не встретил. Естественно, был составлен протокол, - рассказал представитель уфимской мэрии.

КАК ВЫБИРАЛИ

По его словам, участники рейдов проверяли практически все подряд заведения, не выбирая какие-то конкретные. У каждого из проверяющих были опознавательные знаки на верхней одежде, да еще и сотрудники полиции в форме сопровождали их на каждой точке. Это к вопросу о том, по какому принципу выбирали заведения.

- Еще один случай с нарушением работы был зафиксирован нами в кафе «Халяль» на улице Зорге. Ранее это заведение работало круглосуточно, но после обновления указа (главы Башкирии о режиме повышенной готовности к ЧС – Ред.) должны были перейти на работу до 23:00. Патрульная группа обнаружила, что они не закрылись в положенное время. В результате, администраторы были вынуждены закрыть двери для посетителей при нашем появлении, - вспоминает Руслан Багаутдинов.

Всего по данным уфимской мэрии по итогам проверок антиковидных ограничений с 1 по 7 ноября 2021 года власти составили три административных протокола на владельцев ночных клубов. Оштрафовать их или ограничиться предупреждением теперь должен будет решить суд.