Всего в Уфе работает 141 заведение, подпадающее под ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно последней редакции антиковидного указа главы Башкирии, все ночные заведения в республике должны отменить массовые мероприятия и закрываться уже в 23:00. Новые ограничения коснулись баров, ресторанов и ночных клубов. Начиная с 1 ноября, власти Уфы совместно с полицией, организовали массовые проверки на соблюдение антикоронавирусных правил. По результатам рейдов проверяющие обнаружили десятки нарушений.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации, всего в башкирской столице 141 заведение, подпадающие под ограничения – с 23:00 и до 06:00 они должны быть закрыты для посетителей. С 29 октября и по 7 ноября сотрудники административных комиссий провели 1179 проверок организаций общепита и развлекательных учреждений и выявили 55 нарушений. С хозяевами провели профилактические беседы и выдали им специальные уведомления.

Всего с 1 по 7 ноября в Уфе под штрафные санкции попали три ночных клуба – на владельцев составили административные протоколы. После рассмотрения дел в суде, их, скорее всего, оштрафуют.

Кроме заведений общепита и ночных клубов административные комиссии провели проверки и по другим организациям и учреждениям. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, всего с начала месяца «патрульные группы» проверили более 45 тысяч организаций и выявили 1865 нарушений. Проверяющие составили 1147 протоколов, которые в дальнейшем должны рассмотреть суды.