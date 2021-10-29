Нерабочие дни в Уфе с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Новые ограничения вступают в силу с 30 октября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти рассказали, что будет закрыто в нерабочие дни в Уфе с 30 октября по 7 ноября.

С завтрашнего дня в Башкирии, как и по всей стране, начинаются нерабочие дни. Власти региона не стали серьезно ужесточать режим повышенной готовности к ЧС, введенные в связи с распространением коронавируса. Рассказываем, что изменится в нерабочую неделю и как будут работать заведения общепита и другие места массового скопления людей.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Башкирии будут работать все продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки и торговые центры, строительные и продуктовые рынки, кафе и рестораны, и другие заведения торговли и предоставления услуг. В обычные супермаркеты «у дома», с отдельными входами, пускать будут всех. Единственное условие – соблюдение социальной дистанции внутри и обязательное ношение защитных масок. Согласно указу главы Башкирии посетителям должны отказать в обслуживании, если они не соблюдают масочный режим.

Чтобы попасть в большинство заведений, например кафе и рестораны, ТЦ и рынки или фитнес-центры, необходимо предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе за последние полгода, либо медотвод от вакцинации и вместе с ним свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа) отрицательный пцр-тест (по отдельности эти документы приниматься не будут).

Кроме того, при предъявлении сертификатов о вакцинации, медотвода или справки о перенесенном коронавирусе, у жители республики могут потребовать предъявить паспорт на входе в заведения ил торговые центры. Эти требования распространяются на всех, кроме молодых людей, не достигших 18 лет – им нужно показать только паспорт, чтобы попасть, например, в ТЦ, но их не будут пускать на строительные рынки.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Уфе будут закрыты все детские развлекательные, игровые и досуговые центры.

Согласно указу главы Башкирии о повышенной готовности к ЧС, в республике с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится ряд ограничений. В частности, все массовые, культурные, спортивные и деловые мероприятия с участием 30 и более человек будут отменены. При невозможности это сделать, их перенесут. Есть и исключения – если мероприятия были одобрены региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, их разрешат провести.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится запрет на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также оказание услуг в заведениях общепита с 23:00 до 06:00. Единственное исключение для работы в ночное время – если заведение работает только на вынос.

В Башкирии с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет, либо имеющих хронические заболевания. Исключение – вакцинированные от коронавируса.

Работодателям по своему усмотрению перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Исключение – если нахождение этого сотрудника на рабочем месте является критически важным. Также они обязаны освободить от работы на два дня с сохранением зарплаты сотрудников, сделавших прививку от коронавируса.

Все организации питания, бытового обслуживания и общественного транспорта теперь должны строго следить за масочным режимом. В Указе сказано, что они обязаны отказать в обслуживании посетителям без защитных масок.