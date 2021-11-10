В Башкирии отменен запрет на ночную работу баров, ресторанов и кафе

Сфера общепита в Башкирии вновь может работать в ночное время Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии больше не действует запрет на работу баров, ресторанов и кафе в период с 23:00 до 6:00. 29 октября это ограничение ввел глава республики Радий Хабиров. Он же обновленным накануне антиковидным указом признал запрет на ночную деятельность общепита утратившим силу с 9 ноября. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе администрации руководителя региона.

Между тем, с сегодняшнего дня, 10 ноября, в Башкирии введено антиковидное ограничение в гипермаркетах, площадь торговых залов в которых превышает 1 тыс. кв. м. Их можно посещать при наличии одного из документов:

– сертификата о вакцинации против COVID-19;

– справки о перенесенном за последние полгода COVID-19;

– медотводе к вакцине против COVID-19 (при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на инфекцию).