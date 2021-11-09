С завтрашнего дня в Башкирии вступают в силу новые антиковидные ограничения

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С 10 ноября в Башкирии вступают в силу новые антиковидные ограничения. Глава республики Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Из новой редакции указа следует, что с завтрашнего дня магазины и другие объекты торговли с площадью торгового зала 1 000 квадратных метров и более можно будет посетить только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса, справки о перенесенном в течение полгода ковиде или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке, предоставляемой вместе с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19.

Напомним, в Башкирии за последние сутки ковид диагностировали у 670 жителей региона. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 92 188 случаев инфицирования. За минувшие 24 часа от инфекции скончались 23 пациента.