Без прививки на работу не пустят: кто в Башкирии должен пройти обязательную вакцинацию

В настоящий момент более половины активных случаев ковида - люди трудоспособного возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии последовательно вступают в силу антиковидные ограничения – без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе (а до 27 октября можно предъявить и отрицательный ПЦР-тест) уже не пускают ни в торговые центры, ни в кино, мни в библиотеки или музеи. На этих мерах власти Башкирии не остановились: накануне во время очередного брифинга в Минздраве главный санитарный врач Башкирии Анна Казак заявила, что в связи с «неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» в республике вводится обязательная антиковидная вакцинация для отдельных категорий граждан. Уже начиная с 13 октября, без сертификата о прививке не допустят к работе медиков, учителей, работников торговли и социальной сферы. За исполнением указа будут тщательно следить, а руководителям организаций уже поручили организовать вакцинацию своих сотрудников.

- К сожалению, из-за несознательности антипрививочников, тех, кто активно выступает за дискредитацию прививочной кампании, приходится выпускать такие нормативные акты. И уже регулировать в законном порядке, с мерами, штрафами и с жестким контролем, - объяснила свое решение Анна Казак.

Впрочем, когда региональный Роспотребнадзор опубликовал полный перечень категорий граждан, кто должен обязательно привиться, выяснилось, что под этот список подпадают практически все существующие профессии. Публикуем этот список – ищите себя в нем.

КОМУ ПРИДЕТСЯ ПРИВИТЬСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Итак, по распоряжению главного санитарного врача республики в обязательном порядке должны привиться от коронавируса:

- Лица в возрасте 60 лет и старше,

- Работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций,

- Работники образовательных организаций, включая и учреждения дополнительного образования,

- Работники организаций соцзащиты и социального обслуживания населения, МФЦ,

- Лица, проживающие в организациях социального обслуживания (пансионаты, интернаты и др.),

- Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры,

- Сотрудники правоохранительных органов, пограничники, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы,

- Вахтовики и волонтеры,

- Военнослужащие и призывники.

Особенно обширным оказался перечень организаций из сферы услуг. Без прививки вас не допустят к работе, если вы работник:

- Торговли,

- Салонов красоты и парикмахерских, косметологий, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань и саун, бассейнов, фитнес-клубов и ФОКов,

- Бытовых услуг (прачечных, химчисток, ателье и др.),

- Общественного питания (кафе, ресторанов, баров, кофеен),

- Клиентских подразделений финансовых организаций,

- Почты и салонов связи,

- Пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости,

- ЖКХ и энергетики,

- Музеев, театров и кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек. Также если вы читаете лекции, организуете различные тренинги и другие культурные или просветительские мероприятия,

- Досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков),

- Детских игровых комнат и развлекательных центров, а также детских лагерей дневного пребывания,

- Услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей,

- Массовых, физкультурных, спортивных мероприятий,

- Юридических и типографских услуг,

- Гостиничных и туристических услуг,

- Информационных услуг,

- Аптек и ветеринарных клиник,

- Клининговых компаний или организаций, занимающихся дезинфекцией, дератизацией и дезинсекцией,

- Ритуальных компаний,

- Организаций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,

- Охранных предприятий,

- Доставки, курьерских услуг.

Не избежать вакцинации, если вы – государственный гражданский, муниципальный служащий или работаете в органах исполнительной власти республики или местного самоуправления. В этот же список входят учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет, которые проходят производственную практику вне стен учебных заведений

Как сообщается в документе Роспотребнадзора, уже до 18 ноября 80 процентов лиц, подлежащих вакцинации, должны привиться первым компонентом, а до 18 декабря - полностью завершить вакцинацию. При этом отметим, что если у вас есть медотвод, то, конечно, никто прививку от вас требовать не будет.