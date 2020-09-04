Перекопали вдоль и поперек: что происходит с улицей Комсомольской в Уфе

Скоро Комсомольскую будет не узнать. ФОТО: Мэрия Уфы

Почти каждый вечер сервис «Яндекс.пробки» фиксируют 8 или 9-балльные пробки в Уфе. И если опустить затор на выезд из города, основная масса автомобилей наглухо стоит на проспекте Октября или Зорге. Все дело в том, что улица Комсомольская – дублер проспекта уже давно закрыта на ремонт, и всем приходится передвигаться по проспекту или Зорге. «Комсомолка» узнала, что происходит на вдоль и поперек перекопанной улице сейчас, и когда она, наконец, откроется.

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Улица Комсомольская давно нуждалась в ремонте. Из-за того, что большегрузам запрещено ездить по Проспекту Октября, они уезжали на Комсомольскую, нанося асфальту урон.

О тротуарах, остановках, фонарях не было и речи. Зато сейчас все изменится. В мэрии Уфы рассказали «КП – Уфа», что улицу будет не узнать.

- Улица Комсомольская является «дублером» основной транспортной артерии города – проспекта Октября, в связи с чем, возникла необходимость ее реконструкции. После реконструкции по улице Комсомольской будет организовано шестиполосное движение. Горожане получат улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневой канализацией, освещением и остановочными павильонами. Также на данном участке улично-дорожной сети появятся камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели, - прокомментировали в мэрии.

Помимо нового асфальта тут появятся тротуары и фонари. ФОТО: Мэрия Уфы

На участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова дорожники уже приступили к укладке асфальта, ранее там были выполнены работы по устройству ливневого коллектора с переустройством всех коммуникаций.

СКОЛЬКО БУДЕТ ИДТИ РЕМОНТ?

Такой глобальный ремонт требует немало времени. К работам приступили еще в сентябре 2019 года, а в 2020 – перекрыли дорогу и вовсе. Реализация проекта рассчитана на три года – с 2019 по 2021 годы, протяженность объекта составляет 3,84 км. В мэрии Уфы сообщили, что полностью улица будет сдана 20 ноября 2021 года. Уклоняться от сроков не будут, в данный момент работы ведутся согласно установленному графику без отставаний.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

Сейчас дорожники занимаются строительством ливневого коллектора и снятием асфальта на участке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР. Из-за этого предусмотрено поэтапное перекрытие участков проезжей части по улице Комсомольской. Передвигаться полноценно по улице не получится, свободны лишь небольшие участки дорог, по которым можно проехать во дворы.

Ремонт делается и на Города Галле. ФОТО: Мэрия Уфы

Ремонт коснулся и улицу Города Галле. С 7 по 25 сентября 2020 года по ней будет полностью перекрыта на участке от улицы Комсомольской до проспекта Октября.

КСТАТИ

Помимо ремонта Комсомольской дорожники занимаются и облагораживанием центра города. До 30 сентября ограничат движение автотранспорта в районе «Монумента Дружбы» из-за строительства нового подземного перехода под улицей Сочинской. Движение автомобилей будет осуществляться по четырем полосам улицы Сочинской со стороны «Монумента Дружбы» с разделением движения по двум полосам проезжей части в двух направлениях.

До конца сентября приведут в порядок участок улицы Коммунистической – от улицы Карла Маркса до улицы Цюрупы.

На проезжей части местами уже уложили выравнивающий слой, заменяются бортовые камни, частично ремонтируется тротуар, на отдельных участках укладывается тротуарная плитка. На участке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса по нечетной стороне пешеходный тротуар расширяется.

Администрация города отмечает, что такие работы нельзя провести без перекрытия проезжих частей. В связи с этим они просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует заранее планировать свои поездки по городу и пользоваться альтернативными путями.