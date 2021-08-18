Власти города ответили «КП-Уфа», когда уже завершится ремонт улицы Комсомольской и почему он идет так долго

Улицы 8 Марта и Комсомольскую реконструируют уже два года Фото: Рустем АХУНОВ

На днях в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Комсомольская правда» побеседовала с заместителем начальника Управления по капитальному строительству администрации Уфы Евгением Кулешовым и заместителем начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшатом Фахрутдиновым. Чиновники рассказали, как сейчас продвигается ремонт улиц 8 Марта, Комсомольской и бульвар Ибрагимова, и когда ждать его завершения.

Реконструкция Комсомольской, по словам Евгения Кулешова, предполагает расширение улицы до трех полос движения в каждом направлении. Первая полоса будет отведена для движения общественного транспорта, ее ширина составит четыре метра, ширина двух остальных – три с половиной метра.

– Мы предполагаем, что после реконструкции мы получим полноценный дублер проспекта Октября. Длина реконструируемого участка Комсомольской составляет 3,8 километра, 8 Марта – 1,1 километра. На обеих улицах участками полностью меняется система ливневой канализации. Это самый тяжелый и больной вопрос, который мы на сегодняшний день уже закрыли. Система переустроена на сто процентов, – заявил Кулешов.

Заместитель начальника Управления по капитальному строительству мэрии Уфы Евгений Кулешов (посередине) и заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Ильшат Фахрутдинов (справа)

«ПОЛУЧИМ СОВРЕМЕННУЮ УЛИЦУ»

Движение по Комсомольской на некоторых участках уже открыто. На сегодняшний день есть проезд от бульвара Хадии Давлетшиной до путепровода по 50 лет СССР. Основные работы сейчас ведутся на участке от путепровода 50 лет СССР до улицы Лесотехникума. Также на улице 8 Марта открыт участок от Мингажева до Айской. От Айской до Хадии Давлетшиной сейчас ведется подготовка основания укладки тощего бетона, и завершаются работы по переустройству коммуникаций.

– В результате мы должны получить современную улицу с хорошим покрытием. Качество работы проверяет с выездом на место городская дорожная лаборатория. По улице Комсомольской у нас была и независимая проверка. Пробы асфальтобетона показали, что нигде покрытия ниже необходимого нет, местами оно даже толще. Также будет современное освещение со светодиодными лампами и система видеонаблюдения, – рассказал Евгений.

Местами на дублере проспекта Октября менялась и хозбытовая канализация. По словам чиновника, на один километр дороги было заменено, вынесено и переустроено порядка 10 километров коммуникаций: это ливневые и хозбытовые канализации, а также связи энергоснабжения.

Представитель администрации Уфы также подчеркнул, что на участке от округа Галле до путепровода 50 лет СССР сейчас лежит только два слоя асфальта. Уже нанесена дорожная разметка, но временная, так как позже будет сделан верхний слой покрытия.

Улица Галле Фото: Рустем АХУНОВ

«СТОЛКНУЛИСЬ ПРИ РАБОТЕ С СЮРПРИЗАМИ»

Евгений Кулешов, помимо прочего, поделился, почему ремонт занимает так много времени.

– Такой долгий срок связан с большим объемом работ. По контракту на работу отведен срок с 2019 года по четвертый квартал 2021 года. Не скажу, что все у нас пошло гладко по улице Комсомольской. Проект на ходу корректировался, местами требовалась значительная корректировка проекта. Основные трудности были при укладке ливневой канализации. Мы поменяли точку сброса, и поэтому пришлось перекраивать весь проект, – рассказал представитель столичной мэрии.

Этой весной, по признанию чиновника, представители мэрии услышали в свой адрес справедливую критику со стороны горожан из-за образовавшихся котлованов на участке от округа Галле до путепровода по 50 лет СССР. Представитель столичной администрации заявил, что делалось все возможное, чтобы минимизировать ущерб, который строительство нанесло спокойной жизни горожан. Также специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться при реконструкции.

– Комсомольская раньше ремонтировалась хаотично, не всегда то, что делалось на этой улице наносилось на исполнительную документацию и передавалось в город, чтобы те сети, которые переустраивались, были на бумаге. Мы частенько встречались с сюрпризами, поэтому случались задержки, остановки и корректировки проекта, – поделился Кулешов.

Представитель мэрии также поведал, что в прошлом году существовали проблемы с наймом рабочих из-за закрытия границ в связи с пандемией. В текущем году этот вопрос уже не стоит так остро.

– В этом году наш подрядчик уже привлекает бригады из стран СНГ. Также привлекаются подсобные рабочие на летний период. В том числе подрабатывают студенты, – рассказал Евгений Кулешов.

Как заявили в мэрии, следующим участком, на котором будет открыто движение транспорта – территория от путепровода 50 лет СССР до улицы Лесотехникума.

Так бульвар Ибрагимова выглядел месяц назад Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ЗА ДВА ГОДА ПРИВЕДЕМ БУЛЬВАР В ПОРЯДОК»

Ильшат Фахрутдинов в разговоре о бульваре Ибрагимова подчеркнул, что на центральной улице города ведется именно капитальный ремонт, а не реконструкция, как в случае с Комсомольской. Поэтому там расширение дороги проектом не предусмотрено.

– В первую очередь заменяем бортовые камни, устраиваем техполосы и меняем полностью асфальт. Еще будет новое освещение. А там, где будут разрушения, обновим тротуар. Длина участка ремонта – 1,8 километра. Участок длинный, сложный, большая интенсивность движения, поэтому работаем без перекрытия. Даже трамвайные пути не перекрываем. Их, к слову, тоже заасфальтируем. Дорога была вся в ямах, к четвертому кварталу 2022 года, думаю, приведем ее в нормальное состояние, – заявил Фахрутдинов.

Три месяца назад рабочие готовили бульвар Ибрагимова к замене бордюров. Коммунальщикам пришлось спилить множество деревьев, что вызвало бурю негодования местных жителей. В беседе с «Комсомолкой» один из рабочих сказал, что такие меры были приняты из соображений безопасности. Представитель мэрии заверил, что на улице посадят новые деревья.

– При ремонте мы вырубили деревья, они у нас попадали под разворотные площадки и под тротуары. Также были опасные деревья, которые стояли на проезжей части и могли в любой момент упасть. Все сделали по проекту, лишних деревьев не вырубали. Управление коммунального хозяйства после нашего капитального ремонта на месте вырубленных высадят новые деревья, – рассказал чиновник.

Во время ремонта на улице Комсомольской и бульваре Ибрагимова существовали проблемы с наймом рабочих Фото: Рустем АХУНОВ

«ЛУЧШЕ ХОДИТЬ ПО ДВОРУ»

В прошлом месяце «Комсомолка» прогулялась по бульвару Ибрагимова. Тогда улица в центре столицы выглядела довольно скорбно: кучи с землей, песком и щебнем, а также длинные траншеи, наполненные гравием. От последних было проблем больше всего. Из-за них у пешеходов не было возможности комфортно перейти дорогу. Пенсионеры и родители с колясками страдали в этом плане больше остальных. К слову, во время нашей прогулки мы не встретили ни одного рабочего. Ильшат Фахрутдинов прокомментировал ситуацию.

По словам чиновника, работы на бульваре не прекращались. Как заявил, Фахрутдинов, из-за того, что участок ремонта очень большой, и работы могли вестись в одном месте, но не вестись в другом, у некоторых могло сложиться впечатление, что строителей на бульваре попросту нет.

– Строительно-монтажные работы ведутся в условиях города, где людям необходимо переходить дорогу. Однако подрядчик старается минимизировать неудобства, делает мостики. Бывают места, в которых где-то не доглядели, здесь человеческий фактор играет свою роль. Но не надо забывать, что это улица, на которой производятся ремонтные работы. Можно, например, иногда где-то по двору пойти для комфорта и безопасности. Мы не можем всю улицу перекрыть, – заявил чиновник.

Процесс ремонта бульвара Ибрагимова так же, как и в случае с Комсомольской, страдает от сложностей с трудовыми ресурсами. Причины те же. Подрядчики жалуются, что не могут нанять необходимое количество людей. Однако, как заверил Фахрутдинов, несмотря на сложности, все работы идут в срок.

Евгений Кулешов рассказал «Комсомольской правде», что будет готово на дублере проспекта Октября к началу нового учебного года.

– Усиленно готовимся к 1 сентября. На участке от путепровода по 50 лет СССР до улицы Шафиева сейчас ведутся основные работы. Планируем там открыть движение. В некоторых местах, если не сделаем в постоянном варианте тротуар, будем подсыпать либо асфальтогранулят, либо сделаем дощатые мостики. На участке 8 Марта от Айской до Хадии Давлетшиной планируем, что к началу осени основные работы будут уже завершены, – заверил представитель столичной администрации.